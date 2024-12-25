Yeni asgari ücretle kaç çeyrek alınabiliyor? İşte detaylar…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için net asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında bir artış anlamına geliyor.