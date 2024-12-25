Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? İşte detaylar…
2025 yılı için belirlenen net 22 bin 104 TL’lik asgari ücret, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni ücretle altın ve döviz alım gücündeki değişim, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. İşte detaylar…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için net asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında bir artış anlamına geliyor.
Yeni asgari ücret, açıklanan miktarla birlikte dolar bazında 628 dolara denk geliyor. 2024’te bu rakam 579 dolar olarak belirlenmiş ancak yıl sonunda 482 dolara kadar gerilemişti.
ASGARİ ÜCRETLE KAÇ ÇEYREK ALTIN ALINABİLİYOR?
2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücretle 4 çeyrek altın satın alınabiliyor. Çeyrek altın fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bu alım sonrasında vatandaşın elinde yaklaşık 384 TL bakiye kalıyor.
Ancak bu rakam, 2024 yılıyla karşılaştırıldığında bir düşüşü işaret ediyor. O yıl, asgari ücretle 5 çeyrek altın satın alınabiliyordu. Bugün bu sayı 4,49 çeyrek altına kadar düştü.
Yeni asgari ücretle tam olarak 1 Cumhuriyet altını alınabiliyor ve geriye yaklaşık 2 bin 493 TL kalıyor.
2025 yılı için belirlenen asgari ücretin dolar karşılığı 628 dolar olarak hesaplandı. Bu, bir önceki yıla göre 47 dolarlık bir artışı ifade ediyor.