Yeni bir iflas daha. Türk kozmetik devi için acı son. Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Hemen hemen her gün peş peşe iflas haberi gelmeye devam ediyor. Konkordato sürecinden başarıyla çıkamayan Farpa Kozmetik için Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi resmen iflas kararı verdi. Yüzlerce çalışan bu karar sonrasında işsiz kalacak.

Dünya genelinde birçok sektörde kriz mevcut. Birçok ülkede şirketler peş peşe iflas ediyor. Yeni bir iflas haberi daha geldi.

KOZMETİK DEVİ İÇİN İFLAS KARARI VERİLDİ

Milli Gazete'nin haberine göre, iflas eden şirketlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu kez iflas haberi İstanbul Esenyurt merkezli Farpa Kozmetik'ten geldi. Geçtiğimiz aylarda konkordato talep edilen firma ekonomik sıkıntıları bir türlü aşamadı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato sürecinden başarılı çıkamayan Farpa Kozmetik Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi için iflas kararı verdi.

BÜNYESİNDE ONLARCA MARKA YER ALIYORDU

Bünyesinde birçok markayı barındıran Farpa Kozmetik 2021 yılından beri ekonomik anlamda zor günlerden geçiyordu.

İFLAS KARARI YÜZLERCE ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Ekonomik verilerin kötüye gittiği Türkiye’de son aylarda bir hayli fazla artan iflas kararları da bu durumu yeterince gözler önüne seriyor.

Şirkette çalışan yüzlerce kişi işsizler kervanına katılacak. Çalışanların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuş durumda.

Derleme: Ulusal.com.tr