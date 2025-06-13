Yeni evlenecekler dikkat: 10 bin TL destek alabilirsiniz

Düğün hazırlıkları yapan çiftler için Halkbank’tan cazip bir kampanya duyuruldu. 8 Mayıs – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, evlilik sürecindeki ilk 1000 çifte 10 bin TL değerinde ParafPara hediye edilecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yeni evlenecekler dikkat: 10 bin TL destek alabilirsiniz
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Çiftlerin düğün öncesi artan masraflarına bir nebze olsun katkı sunmayı amaçlayan destek, yalnızca Paraf Ailem kredi kartına başvurup onay alan ve evlilik cüzdanını şubeye ibraz eden kişiler için geçerli olacak. Kampanyada, başvuru sırası belirleyici rol oynuyor. Nikahtan sonra doğrudan bankaya gitmek, 10 bin TL’lik ödül için avantaj sağlayabilir.

Kampanyaya hak kazanan çiftlerin kartlarına 5 Eylül 2025’te 10 bin TL ParafPara yüklenecek. Ancak kart bu tarihte aktif değilse, hak geçersiz sayılacak. Kazanılan puanlar, 20 Kasım 2025 saat 21.59’a kadar kullanılabilecek. Bu tarihe kadar harcanmayan tutar otomatik olarak silinecek.

ParafPara; mobilya, beyaz eşya, balayı, ev tekstili gibi evlilikle ilgili birçok alanda kullanılabilecek. Ayrıca Paraf üye işyerlerinde ek taksit avantajları da sunuluyor.

Her çift için yalnızca bir başvuru kabul ediliyor. Kampanya, evlilik sürecindeki çiftlerin bütçesine hem maddi destek hem de ödeme kolaylığı sunmayı hedefliyor.

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