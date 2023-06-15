Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi: İşte detaylar...
Milyonlarca vatandaşın gözü ekonomideki gelişmelere çevrilmişken, yeni evlenecekler, 150 TL kredi haberini sorguluyor. İşte evlilik kredisi başvuru süreci hakkında merak edilen bilgiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde yaptığı açıklamalar ile yeni evleneceklere haberi duyurmuştu. Evlilik kredisi başvuru süreci hakkında merak edilen bilgileri derledik. İşte "Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler?" sorularının yanıtları...
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında sorgulamalar hız kazandı. Evlilik düşünen çiftler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi hakkında detayları haberimizde paylaştık. İşte evlilik kredisi süreci hakkında merak edilen güncel bilgiler...
EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.
EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI
Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.