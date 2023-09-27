Yeni Evlenen Çiftlere Kredi Müjdesi! Faizsiz olacağı açıklandı!

Yeni evlenen çiftlere kredi veriliyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını duyurdu. Bu projenin pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatılacağını belirten Erdoğan, kredinin 150 bin lira olacağını ve 48 ay vadeli olacağını söyledi. İşte detaylar!

Yeni Evlenen Çiftlere Kredi Müjdesi Verildi!

Yeni evlenen çiftlere kredi fırsatı başladı! Kredi başvurusunda bulunmak için çiftlerin, evlilik tarihinden itibaren en az 6 ay geçmesi ve en fazla 27 yaşında olması gerekiyor. Ayrıca, çiftlerin herhangi birinin tapu, ruhsat, vergi borcu, icra takibi gibi olumsuz bir kaydının olmaması gerekiyor. Erdoğan şöyle söyledi:

"Aile ve Gençlik Bankası üzerinden, yeni evlenecek çiftlerimize iki yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu kredimizi, deprem bölgesinde yaşayan çiftlerimiz için pilot uygulama olarak başlatacağız. İnşallah bu projemizi, Türkiye'nin geneline yayacağız."

Bu açıklamadan sonra vatandaşlar kredi projesine dair detayları merak etmeye başladı.

Yeni Evlenen Çiftlere Faizsiz Kredi Nasıl Çekilir?

Kredi başvurusu, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yapılacak. Başvuru için çiftlerin, belediyeden alınan nikâh tarihli belgeyi, kimlik belgelerini ve gelir belgelerini bankaya ibraz etmeleri gerekiyor.

Yeni Evlenen Çiftlere Kredi Müjdesi

Faizsiz Kredi, ev eşyası almak, düğün masraflarını karşılamak veya konut almak için kullanılabiliyor.

Faizsiz Kredi Ne Zaman Başlayacak?

Pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatılacak olan kredinin, 2023 yılı sonuna kadar tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması planlanıyor. Faizsiz kredi imkanı, yeni evli çiftlere önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede, çiftler, düğün masraflarını ve ev eşyası ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ayrıca, konut almak isteyen çiftler için de bu kredi, önemli bir fırsat sunuyor.

Kredi, yeni evliliklerin teşvik edilmesine katkı sağlayacak mı?

Faizsiz kredi imkanı, yeni evliliklerin teşvik edilmesine katkı sağlayacak Özellikle son ekonomik durumlarda gençlerin hayal kurmaya bile imkan kalmadığı bu şartlarda bu projenin faydalı olacağından şüphe yok. Bu sayede, daha fazla çiftin evlenmesi ve yeni bir yuva kurması mümkün olabilir.