Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıklarken güne 4,50 seviyesinden başlayıp son 4 haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar, yeni kabinenin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 4,68 seviyesine çıktı.
Yeni kabinede ekonomi yönetimi baştan aşağı değişirken, dolar/TL 4.6894 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,5118 civarına yükseldi.
Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu.
Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan yer almadı.
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