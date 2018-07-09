Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladığı sıralarda 4,58 seviyelerinden başlayan dolar 4,68 seviyesine çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıklarken güne 4,50 seviyesinden başlayıp son 4 haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar, yeni kabinenin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 4,68 seviyesine çıktı.



Yeni kabinede ekonomi yönetimi baştan aşağı değişirken, dolar/TL 4.6894 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5,5118 civarına yükseldi.



Dolar kabinenin açıklanması öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu.



Yeni kabinede eski ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Lütfi Elvan yer almadı.