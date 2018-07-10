Mecliste yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bakanlarını açıkladı. Ekonomi yönetimine getirilen isimlere uluslararası piyasaların tepkisi ise olumsuz oldu. Ulus ötesi finans çevrelerinin gözdesi olan isimler kabine dışında kaldı.

Piyasaların merakla beklediği yeni Bakanlar Kurulu ve ekonomi yönetiminde yer alacak bakanlar açıklandı.



Yeni sistemde ekonominin yönetiminde kilit rol oynayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak oldu. Söz konusu bakanlık için adı geçen isimlerden eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ise kabine dışı kaldı.



Daha önce DEİK ve TOBB'da görev alan Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olurken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ise eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank getirildi.



Önceki kabinede Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alıp almayacağı merak ediliyordu. Yeni kabinede Şimşek'e yer verilmedi.



Açıklanan yeni kabineye piyasaların tepkisi sert oldu. Kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk Lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.



Kabine açıklanmadan önce 4,58 civarında olan dolar, açıklama sonrasında 4,74'e kadar çıktı. Euro ise 5,38'den 5,58'e yükseldi.



Uluslararası piyasalarda olumlu karşılanmayan yeni ekonomi yönetimi dış basında da eleştrilerin odağındaydı.



İngiliz Financial Times, Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasının piyasalarda iyi karşılamayacağı yorumunu yaptı. Kararın, Türkiye ekonomisinin sağlığı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konularında endişeli olan yabancı yatırımcı ve uzmanları alarma geçirdiği belirtildi.



New York Times da benzer şekilde Albayrak'ın ekonominin başına getirilmesinin piyasaları tedirgin ettiğine dikkat çekti.



Öte yandan görevi devreden eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek twitter adresinden açıklama yaptı. Şimşek, yeni ekonomi bakanı ve kabineye başarı diledi...