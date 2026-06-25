Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kurumlarında görev yapmak isteyenler için yepyeni istihdam fırsatlarını duyurdu. Sisteme bugün dahil edilenlerle birlikte toplam 79 farklı ilanda memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek.
Kamu kurumları, bünyelerindeki kadro ihtiyaçlarını karşılamak adına peş peşe yeni istihdam olanakları yaratıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından koordine edilen ve kamuoyu ile paylaşılan memur ile sözleşmeli personel ilanlarına bugün itibarıyla yenileri dahil edildi.
BİNLERCE KİŞİ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
Sisteme entegre edilen bu yeni iş ilanlarıyla birlikte, çok sayıda kamu kurumunun personel alım süreci resmi olarak başlamış oldu. Yapılan son güncellemeler neticesinde, ülke genelinde toplam 79 ilan çerçevesinde istihdam sağlanacağı netleşti.
Açılan bu ilanlar üzerinden kurumlar bünyesine memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Kamuda hizmet vermek ve kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen adaylar için başvuru ekranları aktif hale getirildi.
Kurumların kendi iç dinamiklerine ve personel ihtiyaçlarına göre şekillenen bu 79 farklı istihdam ilanının tamamı başvuruya açılırken, alımlara ilişkin takvim de belirlendi. Her bir pozisyon için özel olarak tayin edilen son başvuru tarihleri adayların erişimine sunuldu.
İşte Ekonomim'in derlemesine göre alım yapacak kurumlar:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - 5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Haziran - 9 Temmuz)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ - 12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - 78 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - 10 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI ( 26 Haziran - 12 Temmuz)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 70 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - 2 ÖĞRETİM ELEMANI DÜZELTME İLANI ( 24 Haziran - 4 Temmuz)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - 3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - 47 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 23 Haziran - 7 Temmuz)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 14 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 124 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - 30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)
İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - 36 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 20 Haziran - 4 Temmuz)
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI - 190 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - 2 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 19 Haziran - 6 Temmuz)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - 51 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Haziran - 3 Temmuz)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - 2 İÇ DENETÇİ ALACAK ( 19 Haziran - 3 Temmuz)
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Haziran - 2 Temmuz)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 27 ADET ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Haziran - 2 Temmuz)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 1 ADET ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Haziran - 2 Temmuz)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ - 81 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 18 Haziran - 2 Temmuz)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ - 5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Haziran - 1 Temmuz)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - 24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Haziran - 1 Temmuz)
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Haziran - 1 Temmuz)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - 72 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 19 Haziran - 3 Temmuz)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 74 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Haziran - 1 Temmuz)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 14 ALACAK ( 16 Haziran - 1 Temmuz)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - 27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Haziran - 30 Haziran)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Haziran - 30 Haziran)
ELBEYLİ (KİLİS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 MEMUR ALACAK ( 21 Temmuz - 24 Temmuz)
İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 3 MEMUR ALACAK ( 28 Temmuz - 31 Temmuz)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 24 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - İPTAL İLANI ( 15 Haziran - 29 Haziran)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - 36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)
GÜRÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İPTAL İLANI ( 15 Haziran - 25 Haziran)
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 8 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 25 Haziran - 14 Temmuz)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - 14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Haziran - 3 Temmuz)
KÖSE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 MEMUR ALACAK ( 13 Temmuz - 17 Temmuz)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - 45 AKADEMİK PERSONEL ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - DÜZELTME İLANI ( 12 Haziran - 26 Haziran)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - İPTAL İLANI ( 12 Haziran - 26 Haziran)
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - 3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - 60 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - 60 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 6 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Haziran - 25 Haziran)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 15 ALACAK ( 11 Haziran - 25 Haziran)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Haziran - 25 Haziran)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - 19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Haziran - 25 Haziran)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - DÜZELTME İLANI ( 15 Haziran - 29 Haziran)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - 46 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Haziran - 26 Haziran)
AĞLASUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2 MEMUR ALACAK ( 20 Temmuz - 22 Temmuz)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - 67 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - 502 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)
KAMU İHALE KURUMU - 10 MEMUR ALACAK ( 1 Temmuz - 10 Temmuz)
DEDEFAKILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 6 Temmuz - 10 Temmuz)
GÜNEYKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2 MEMUR ALACAK ( 1 Temmuz - 3 Temmuz)
BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 MEMUR ALACAK ( 6 Temmuz - 8 Temmuz)
ESKİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 4 ADET ZABITA VE 10 ADET MEMUR ( 1 Temmuz - 4 Temmuz)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 122 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 22 Haziran - 28 Haziran)
. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 75 MEMUR ALACAK ( 22 Haziran - 28 Haziran)
SAVUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 1 Temmuz - 3 Temmuz)
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 5 MEMUR ALACAK ( 1 Temmuz - 9 Temmuz)
SORGUN (YOZGAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ( 24 Haziran - 26 Haziran)
ÇILDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 MEMUR ALACAK ( 1 Temmuz - 3 Temmuz)
ÇERKEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 ADET SÖZLEŞMELİ (MİMAR) PERSONEL ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 5 MEMUR ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)
ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Haziran - 2 Temmuz)