Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kurumlarında görev yapmak isteyenler için yepyeni istihdam fırsatlarını duyurdu. Sisteme bugün dahil edilenlerle birlikte toplam 79 farklı ilanda memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 1

Kamu kurumları, bünyelerindeki kadro ihtiyaçlarını karşılamak adına peş peşe yeni istihdam olanakları yaratıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından koordine edilen ve kamuoyu ile paylaşılan memur ile sözleşmeli personel ilanlarına bugün itibarıyla yenileri dahil edildi.

1 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 2

BİNLERCE KİŞİ İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Sisteme entegre edilen bu yeni iş ilanlarıyla birlikte, çok sayıda kamu kurumunun personel alım süreci resmi olarak başlamış oldu. Yapılan son güncellemeler neticesinde, ülke genelinde toplam 79 ilan çerçevesinde istihdam sağlanacağı netleşti.

2 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 3

Açılan bu ilanlar üzerinden kurumlar bünyesine memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı gerçekleştirilecek. Kamuda hizmet vermek ve kariyerini bu yönde şekillendirmek isteyen adaylar için başvuru ekranları aktif hale getirildi.

3 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 4

Kurumların kendi iç dinamiklerine ve personel ihtiyaçlarına göre şekillenen bu 79 farklı istihdam ilanının tamamı başvuruya açılırken, alımlara ilişkin takvim de belirlendi. Her bir pozisyon için özel olarak tayin edilen son başvuru tarihleri adayların erişimine sunuldu.

4 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 5

İşte Ekonomim'in derlemesine göre alım yapacak kurumlar:

5 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 6

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - 5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 25 Haziran - 9 Temmuz)

6 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 7

BARTIN ÜNİVERSİTESİ - 12 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

7 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 8

BARTIN ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

8 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 9

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - 78 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

9 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 10

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - 10 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI ( 26 Haziran - 12 Temmuz)

10 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 11

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 70 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

11 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 12

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

12 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 13

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - 2 ÖĞRETİM ELEMANI DÜZELTME İLANI ( 24 Haziran - 4 Temmuz)

13 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 14

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - 4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

14 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 15

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

15 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 16

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - 3 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 24 Haziran - 8 Temmuz)

16 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 17

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - 47 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 23 Haziran - 7 Temmuz)

17 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 18

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - 14 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)

18 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 19

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 124 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)

19 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 20

AMASYA ÜNİVERSİTESİ - 30 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)

20 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 21

AMASYA ÜNİVERSİTESİ - 2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)

21 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 22

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)

22 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 23

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)

23 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 24

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)

24 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 25

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Haziran - 6 Temmuz)

25 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 26

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)

26 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 27

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - 36 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 20 Haziran - 4 Temmuz)

27 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 28

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI - 190 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)

28 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 29

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - 2 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK ( 19 Haziran - 6 Temmuz)

29 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 30

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - 51 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 19 Haziran - 3 Temmuz)

30 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 31

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - 2 İÇ DENETÇİ ALACAK ( 19 Haziran - 3 Temmuz)

31 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 32

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Haziran - 2 Temmuz)

32 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 33

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 27 ADET ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 18 Haziran - 2 Temmuz)

33 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 34

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 1 ADET ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 18 Haziran - 2 Temmuz)

34 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 35

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ - 81 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 18 Haziran - 2 Temmuz)

35 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 36

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ - 5 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Haziran - 1 Temmuz)

36 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 37

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - 24 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 17 Haziran - 1 Temmuz)

37 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 38

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 17 Haziran - 1 Temmuz)

38 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 39

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - 72 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 19 Haziran - 3 Temmuz)

39 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 40

ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 74 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Haziran - 1 Temmuz)

40 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 41

ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 14 ALACAK ( 16 Haziran - 1 Temmuz)

41 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 42

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - 27 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 16 Haziran - 30 Haziran)

42 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 43

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - 3 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 16 Haziran - 30 Haziran)

43 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 44

ELBEYLİ (KİLİS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 MEMUR ALACAK ( 21 Temmuz - 24 Temmuz)

44 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 45

İKİZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 3 MEMUR ALACAK ( 28 Temmuz - 31 Temmuz)

45 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 46

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 24 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)

46 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 47

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - İPTAL İLANI ( 15 Haziran - 29 Haziran)

47 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 48

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - 36 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)

48 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 49

GÜRÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI - İPTAL İLANI ( 15 Haziran - 25 Haziran)

49 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 50

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - 34 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)

50 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 51

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 8 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 25 Haziran - 14 Temmuz)

51 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 52

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)

52 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 53

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - 14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)

53 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 54

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 15 Haziran - 3 Temmuz)

54 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 55

KÖSE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 MEMUR ALACAK ( 13 Temmuz - 17 Temmuz)

55 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 56

TRABZON ÜNİVERSİTESİ - 45 AKADEMİK PERSONEL ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)

56 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 57

TRABZON ÜNİVERSİTESİ - DÜZELTME İLANI ( 12 Haziran - 26 Haziran)

57 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 58

TRABZON ÜNİVERSİTESİ - İPTAL İLANI ( 12 Haziran - 26 Haziran)

58 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 59

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - 3 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)

59 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 60

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - 60 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)

60 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 61

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - 60 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)

61 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 62

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - 6 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 12 Haziran - 26 Haziran)

62 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 63

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Haziran - 25 Haziran)

63 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 64

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - 15 ALACAK ( 11 Haziran - 25 Haziran)

64 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 65

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - 4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 11 Haziran - 25 Haziran)

65 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 66

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - 19 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 11 Haziran - 25 Haziran)

66 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 67

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - DÜZELTME İLANI ( 15 Haziran - 29 Haziran)

67 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 68

UŞAK ÜNİVERSİTESİ - 46 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 10 Haziran - 26 Haziran)

68 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 69

AĞLASUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2 MEMUR ALACAK ( 20 Temmuz - 22 Temmuz)

69 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 70

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - 67 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)

70 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 71

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - 502 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 15 Haziran - 29 Haziran)

71 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 72

KAMU İHALE KURUMU - 10 MEMUR ALACAK ( 1 Temmuz - 10 Temmuz)

72 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 73

DEDEFAKILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 6 Temmuz - 10 Temmuz)

73 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 74

GÜNEYKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 2 MEMUR ALACAK ( 1 Temmuz - 3 Temmuz)

74 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 75

BAŞÇİFTLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 MEMUR ALACAK ( 6 Temmuz - 8 Temmuz)

75 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 76

ESKİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 4 ADET ZABITA VE 10 ADET MEMUR ( 1 Temmuz - 4 Temmuz)

76 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 77

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 122 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 22 Haziran - 28 Haziran)

77 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 78

. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 75 MEMUR ALACAK ( 22 Haziran - 28 Haziran)

78 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 79

SAVUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 1 Temmuz - 3 Temmuz)

79 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 80

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 5 MEMUR ALACAK ( 1 Temmuz - 9 Temmuz)

80 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 81

SORGUN (YOZGAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ( 24 Haziran - 26 Haziran)

81 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 82

ÇILDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 MEMUR ALACAK ( 1 Temmuz - 3 Temmuz)

82 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 83

ÇERKEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 ADET SÖZLEŞMELİ (MİMAR) PERSONEL ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)

83 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 84

BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 5 MEMUR ALACAK ( 22 Haziran - 26 Haziran)

84 85
Yeni memur ve işçi ilanları yayımlandı! 79 kurum personel alacak: İşte son başvuru tarihleri açıklandı - Resim: 85

ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI - 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 29 Haziran - 2 Temmuz)

85 85
iş ilanı personel alımı