Yeni nesil memurlara çifte emeklilik şoku: 1 Ekim 2008 sonrası memur olanlar dikkat!

Bu tarihten önce göreve başlayanlar 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi kalırken; sonrasında memuriyete başlayan "yeni nesil memurlar" 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın değerlendirmelerine göre, yeni nesil memurlarda aylık bağlama oranının düşmesi, emeklilik yaşının kademeli olarak 65'e yükselmesi ve çalışma yasakları gibi önemli farklar bulunuyor.

YENİ NESİL MEMURLARIN TABİ OLDUĞU TEMEL KURALLAR

18 Yaş Kuralı: 4/1-c kapsamındaki yeni memurlarda emeklilik hesaplamalarında 18 yaşın tamamlanması esas alınır. Meslek veya sanat okulu mezunları mahkeme kararıyla ergin kılınırsa (kazai rüşt), 18 yaşın altındaki çalışma süreleri de doğrudan sigortalılık başlangıcı sayılır.

Aylık Bağlama Oranı (ABO) Düşüşü: Eski memurlarda %75 ila %85 bandında olan ABO, yeni sistemde her 360 gün için %2 olarak hesaplanır ve 9000 prim gününde %50 seviyesine geriler.

Maaş Hesabında Kazanç Ortalaması: Eski sistemde son derece, kademe ve ek gösterge üzerinden maaş bağlanırken; yeni memurlarda tüm çalışma hayatı boyunca prime esas kazançların ortalaması dikkate alınır.

SGDP ve Çalışma Yasağı: 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar emekli olduktan sonra 4/1-a (SSK) veya 4/1-c kapsamında yeniden çalışmaya başlarsa emekli aylıkları tamamen kesilir; eski memurların yararlandığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile çalışma hakkı bu grupta uygulanmaz.

2036 YILI VE 9000 PRİM GÜNÜ KRİTERİ

Erken Tamamlayanlar İçin Yaş: 9000 prim gününü 2036 yılından önce dolduran kadın memurlar 58, erkek memurlar 60 yaşında emekli olma hakkı kazanır.

2036 Sonrası Kademeli Artış: 9000 prim gününü tamamlama tarihi 2036'nın sonrasına sarkan memurlarda emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 65'e kadar yükselir.

KISMİ EMEKLİLİK VE İSTİSNAİ DURUMLAR

5400 Günle Kısmi Emeklilik: 5400 prim gününü dolduran kamu görevlileri, kademeli yaş hadlerine 3 yıl eklenmesi şartıyla (en fazla 65 yaş sınırı dahilinde) kısmi yaşlılık aylığına hak kazanabilir.

Yaş Haddinden Emeklilik: Kanunen yaş haddinden re'sen emekliye sevk edilen memurlara en az 5400 prim günü bulunması koşuluyla aylık bağlanır.

Kadrosuzluk Nedeniyle Emeklilik: Özel kanunları uyarınca kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen kamu çalışanlarına, yaş şartı aranmaksızın 9000 prim gününü tamamlamış olmaları şartıyla maaş bağlanır.