TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik birer konuşma yaptı. Simone Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski oldu. Bugün gerçekleştirilen TÜSİAD 49. Genel Kurulu Four Seasons Hotel'de yapıldı.



Genel kurulda yapılan oylamada TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.



SIMONE KASLOWSKI KİMDİR?



İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.



Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya'nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı.



1995 yılında Organik Kimya Üst Yöneticisi (CEO) olan ve Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenen Kaslowski, TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı.



2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü.



Kaslowski, 2017'den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.



'TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ'



Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İthalata bağımlı hale gelmemek için tarımsal üretimi artırmak zorundayız. Tarımı ihmal eden ülkeler geleceklerini tehlikeye atar. Biz ihmal etmeyelim. Merkezi karar alma ve uygulamanın eskisine oranla çok kuvvetli bir hale geldiği yeni Cumhurbaşkanlığı modelinde, sistemin düzgün çalışması, merkezde keskin bir güçler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olduğu kadar, yerelliğin dikkate alınmasına bağlı.”



'BU ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'



Koltuğunu Kaslowski'ye devreden Erol Bilecik de şöyle konuştu: “Türkiye, makro düzeydeki yeni güç dağılımında coğrafyamızın da desteğiyle önemli bir ülke olma konumunu koruyacak. Bizler, elini taşın altına koyanlar değil, eli zaten taşın altında olanlarız. Bu ülkeye yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan, risk alan iş insanları olarak bu ülkenin geleceği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Böyle bir derneğin başkanlığını üstlenmek, benim için bir onur oldu. Bugün aranızdan ayrılıyorum ama görevi devralacak arkadaşlarımın her daim yanında olacağım."