Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek! Köklü değişiklik resmen açıklandı

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek düzenleme ile KDV kaybının önlenmesi ve devletin yıllık 15-20 milyar TL ek gelir elde etmesi öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin aktardığına göre, Resmî Gazete’de yayımlanan 10380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile taksicilerden minibüsçülere, lokanta ve tamircilerden kuyumculara kadar çok sayıda işletme artık basit usulde değil, gerçek usulde vergilendirilecek. Türkiye’de 3 milyona yakın vergi mükellefinin yaklaşık 810 bini basit usulde vergi ödüyordu.

Yeni düzenleme, özellikle büyükşehir belediyesi sınırları ile nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerdeki esnafı kapsıyor. Kararla birlikte işletmeler gelir vergisi muafiyetinden çıkacak, KDV mükellefi olacak, düzenli defter tutacak ve geçici vergi ödeyecek.

MALİYE GERÇEK GELİRLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Uzmanlar, birçok küçük esnafın basit usulde vergilendirilebilmek için gelirlerini düşük gösterdiğini belirtiyor. Normal şartlarda 1,5 milyon TL’nin altında ciro yapan esnaf basit usulde değerlendiriliyordu. Ancak Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalarda pek çok esnafın gelirinin bu rakamın üzerinde olduğu tespit edildi. Bu nedenle sistem değişikliğine gidildiği ifade ediliyor.

YILLIK 20 MİLYAR LİRA BEKLENİYOR

Ekonomistlere göre basit usulde kalan esnafın yıllık toplam cirosu 80-100 milyar TL seviyesinde. Buradan kaynaklanan KDV ve gelir vergisi kayıpları milyarlarca lirayı buluyor. Yeni düzenleme ile yalnızca KDV tahsilatında 15-20 milyar TL ek gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

HAKSIZ REKABET SONA ERECEK

Yeminli mali müşavir Recep Çetiner, “Gerçek usule geçiş, esnafın daha kurallı çalışmasını sağlayacak. Fatura kesmek, defter tutmak, KDV beyan etmek gibi yükümlülükler standart hale gelecek” dedi. Basit usulün haksız rekabet yarattığını belirten Çetiner, “Yan yana iki lokanta düşünün: biri KDV hesaplayıp öderken, diğeri basit usulde olduğundan KDV’siz fiyat verebiliyordu. Bu tüketiciye ucuz gibi görünse de aslında kayıt dışılığı teşvik ediyordu. Yeni düzenleme ile bu adaletsizlik ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.

Mali müşavir Serap Tekgöz ise, “Bu sistem ilk etapta esnaf için yük gibi görünse de, orta vadede kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandıracak ve devletin kayıplarını telafi edecek” değerlendirmesinde bulundu.

BASİT USULDE SİSTEM NASILDI?

Gelir vergisi muafiyeti vardı.

Katma değer vergisi ödenmiyordu.

Defter tutma yükümlülüğü çok sınırlıydı.

Muhasebe giderleri düşüktü.

GERÇEK USUL NE GETİRECEK?

Lokantalarda %10, alkollü içeceklerde %20, tamircilerde %20 KDV uygulanacak.

Yıllık beyanname ve 3 aylık geçici vergi zorunlu olacak.

e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv sistemine geçiş gerekecek.

Kayıt dışı satış azalacak, işletmelerin bilançosu şeffaflaşacak.