Yeni yasa milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik, borçlanma ve vergiler baştan yazılıyor
5 Aralık’ta kabul edilen yasa paketi, özellikle emeklilik planlayanları, borçlanma yapacakları ve esnafı yakından ilgilendiriyor. 1 Ocak’tan itibaren birçok kalemde maliyetler artacak, bazı hak ve yükümlülükler değişecek.
Yeni Yasa Hayata Geçiyor
5 Aralık’ta kabul edilen düzenleme, çok sayıda ekonomik ve sosyal başlıkta değişiklik getiriyor.
TBMM’den geçen yasa teklifi, vergi kanunlarından borçlanma uygulamalarına, emeklilik koşullarından kira gelirlerindeki işlemlere kadar geniş bir alanı kapsıyor. Düzenlemelerin büyük kısmı 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.
En Çok Etkilenecek Kesimler
Yeni düzenlemeden özellikle emekliler, emekli olmayı planlayanlar ve esnaf etkilenecek.
Borçlanma oranlarının yükselmesi, dışarıdan emeklilik maliyetlerindeki artış ve Bağ-Kur prim günlerine ilişkin yeni hesaplamalar, birçok çalışan ve esnaf için mali yük getirecek.
Borçlanma Oranlarında Artış
Doğum hariç tüm borçlanma türlerinde oran yukarı çekiliyor.
Yeni yasayla birlikte askerlik, yurtdışı ve diğer borçlanmaların oranı %32’den %45’e çıkarılıyor. Bu artış, özellikle ocak ayında asgari ücretin yükselmesiyle birlikte borçlanma maliyetlerinin katlanmasına neden olacak.
Doğum ve Askerlik Borçlanması da Etkilenecek
Kısa açıklama:
Mevcut hesaplama sistemi değişiyor.
Detaylı metin:
Bugün askerlik ve doğum borçlanmaları asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplansa da yeni düzenleme sonrasında tüm borçlanmalar tek oranda birleşecek ve %45 olarak uygulanacak.
Doğum ve Askerlik Borçlanması da Etkilenecek
Mevcut hesaplama sistemi değişiyor.
Bugün askerlik ve doğum borçlanmaları asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplansa da yeni düzenleme sonrasında tüm borçlanmalar tek oranda birleşecek ve %45 olarak uygulanacak.
Dışarıdan Emeklilik Daha Pahalı Olacak
Prime esas kazanç sınırı yükseliyor.
Dışarıdan ödeme yoluyla emekli olanlar için prime esas kazanç seviyesi asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılıyor. Bu artış, dışarıdan emeklilik maliyetlerinde ciddi yükseliş anlamına geliyor.
SGK Borçlarında Otomatik Kesinti
Aylıklarda mahsup dönemi başlıyor.
SGK’den aylık alıp kuruma borcu bulunanların ödemeleri, aylıklarından otomatik olarak tahsil edilecek. Kesinti oranı yüzde 25’i geçemeyecek.
Bağ-Kur İhya Ödemeleri Artacak
Geçmiş prim borçlarını canlandırmak isteyen esnaf yeni oranlara tabi olacak.
İhya ödemelerinin %45 oranından hesaplanması nedeniyle esnafın geçmiş prim günlerini geri kazanması daha yüksek maliyetli olacak. Bu yıl sonuna kadar başvuru yapan Bağ-Kur’lular mevcut düşük oranlardan yararlanabilecek. Ocaktan sonra yeni yüksek oranlar devreye girecek.
Emlak Vergisinde Yeni Dönem
Vergi değerleri artık sınırlanıyor.
2026 için bina ve arsa vergi değerleri, 2025 yılındaki değerin iki katını geçemeyecek. Sınırlama 2027-2029 arasında da devam edecek.
Kira Gelirlerinde Değişiklik
Konut kredisi faizi artık düşülemeyecek.
Konut kira gelirlerinde kullanılan kredilere ait faizlerin matrahtan düşülmesi uygulaması kaldırıldı. Düzenleme, kredi kullanan ve kullanmayan mükellefler arasındaki farkı azaltmayı amaçlıyor.
Vergi Düzenlemeleri Genişliyor
Yasanın vergi başlıkları hayatın birçok alanını etkileyecek.
Araç alım satımı yapanlardan kira geliri elde edenlere, vergi mükelleflerine kadar geniş bir kesim, yeni oranlar ve sınırlamalarla karşılaşacak.