Yeni yasa milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik, borçlanma ve vergiler baştan yazılıyor

En Çok Etkilenecek Kesimler



Yeni düzenlemeden özellikle emekliler, emekli olmayı planlayanlar ve esnaf etkilenecek.

Borçlanma oranlarının yükselmesi, dışarıdan emeklilik maliyetlerindeki artış ve Bağ-Kur prim günlerine ilişkin yeni hesaplamalar, birçok çalışan ve esnaf için mali yük getirecek.