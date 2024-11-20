Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Senaryolara göre rakamlar belli oldu

Yeni yıla günler kala, milyonların gözü belirlenecek asgari ücrette. Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak tüm ülkeyi ilgilendiren 2025 yılı asgari ücret zammı için süreç, Aralık ayında başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla zam oranı için görüşmeler yapılacak.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili soruları yanıtladı. Hedeflerinin enflasyonu kalıcı olarak düşürmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Asgari ücretliyi ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz," dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, 15 kişilik bir heyet tarafından belirleniyor. Bu heyette, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Heyet, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciyle oluşturuluyor.

ZAM ORANI İÇİN PAZARLIK BAŞLIYOR

Asgari ücret zam oranına ilişkin çeşitli senaryolar tartışılırken, kamuoyunun beklentisi yüzde 25 ile 35 arasında bir artış yönünde. Bu oranlar üzerinden pazarlıkların yapılması bekleniyor.

MUHTEMEL ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Zam oranına göre asgari ücretin şu şekilde şekillenmesi öngörülüyor:

%20 zam: 20.402 TL

%25 zam: 21.252 TL

%30 zam: 22.102 TL

%35 zam: 22.502 TL

%40 zam: 23.802 TL

Yeni asgari ücret, görüşmelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.