1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı habere göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.
Daha önce de BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı.
Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.
ulusal.com.tr
Elektriğe 1 Ocak'tan itibaren yüzde 8,8 zam yapılacak
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.
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