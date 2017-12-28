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Yeni yılda elektriğe zam yapılacak

Elektriğe 1 Ocak'tan itibaren yüzde 8,8 zam yapılacak

Yeni yılda elektriğe zam yapılacak

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı habere göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.

Daha önce de BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. 

Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #elektrik #zam
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