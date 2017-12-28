Elektriğe 1 Ocak'tan itibaren yüzde 8,8 zam yapılacak

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.



Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı habere göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.



Daha önce de BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı.



Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.



ulusal.com.tr