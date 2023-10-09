Yeni Yılda Kiralara Zam! 2024 Kira Artış Oranları!

Kira fiyatları gelen zamlarla birlikte birlikte sık sık değişiklik göstermekte. 2023 yılının sonuna gelmek üzereyken kiralara ne kadar zam geldiği kiracıların merak konusu. 2024 kira artış oranları detayları yazımızda!

KİRACILAR DİKKAT! 2024 KİRA ARTIŞ ORANLARI!

2024 kira artış oranları iş sahibi, konut sahibi ve kiracıları yakından ilgilendirmekte olan bir konu. Bilindiği üzere kira, bir taşınmazın belirli bir süreliğine kullanım hakkının karşılığında ödenen bedeldir. Kira bedeli belirlenirken kira sözleşmesindeki şartlara uygun hareket edilmelidir.

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir taşınmazın kullanılmasını ve ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı; kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira artışı belirli durumlarda uygulanabilir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşmenin sonunda kira bedeli yeniden belirlenir. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ise, kira bedeli, taraflarca her yıl en fazla bir defa TÜFE oranında artırılabilir. Kira artışındaki yükselişler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirlenir. Sizler için 2024 kira artış oranlarını aşağıya yazdık!

YENİ YILDA KİRA ZAMMI ORANLARI!

Bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren Tüketici Fiyat Endeksi oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmakta ve kira artışlarını belirlemede kullanılmaktadır. Kira artış oranları konut kiraları ve iş yeri kiralarına göre farklı yüzlerde olmaktadır. 2024 yılı için konut kira artış oranı, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %25 olarak belirlenmiştir. Bu oran, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacaktır. 2024 yılı için konut kira artış oranı, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %25 olarak belirlenmiştir. Bu oran da konut kirası artış oranı gibi 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacaktır.

25 KİRA ARTIŞI UZATILDI MI!

25 kira artışı uzatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre, 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, konut kiralarında kira artış oranı yüzde 25 üst sınır olarak uygulanmaya devam edecek. Bu oran, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

KİRA BEYANNAMESİ 2023

Her yıl mart ayının 31'ine kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden veya vergi dairesine gidilerek verilmesi gereken kira beyannamesi, gerçek kişiler tarafından elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesi için kullanılan bir belgedir. Konut kira geliri 9.500 TL'yi aşanlar ve işyeri kira geliri brüt kira gelir tutarı 53.000 TL'yi aşan kişiler kira beyanı vermek zorundadır.