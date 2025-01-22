Yeni yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak

Yeni yılın ilk faiz kararı Perşembe günü saatler 14'ü gösterdiğinde açıklanacak.



Merkez Bankası 2024'ün son toplantısında uzun bir aranın ardından politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekmişti.



Bankanın yılın ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesi bekleniyor.



Karar öncesi değerlendirme yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, faizlerin de yüzde 20’li rakamların altına inmeden ‘iyimser’ olmamak gerektiğini dile getirdi.

Olpak, “Faizlerin yüzde 45 olması ihracatçıyı çok ilgilendirmiyor. İyimser olmak için 20’li rakamları görmemiz lazım. Bu tabloda da bunu beklemek çok gerçekçi değil” yorumunu yaptı.