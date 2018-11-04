Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesi bu yılın ağustos ayı sonu itibarıyla 87 bin 447 megavata ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen izinlerle, ocak-ağustos döneminde devreye alınan elektrik üretim santralleriyle sağlanan yaklaşık 3 bin 652 megavatlık kapasitenin yüzde 88'i yenilenebilir enerji kaynakları temelli oldu.



AA muhabirinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan "EPDK 2019 Yılı Bütçe Teklifi Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam elektrik üretim kapasitesi 87 bin 447 megavata yükseldi.



Ocak-ağustos döneminde devreye alınan elektrik üretim santrallerinin toplam kapasitesi yaklaşık 3 bin 652 megavat oldu. Tamamı özel sektör tarafından yapılan santral yatırımlarının bin 862 megavatlık kısmı lisanslı, bin 789 megavatlık kısmı ise lisanssız santrallerden oluştu.



Bu dönemde işletmeye alınan kurulu kapasitenin yüzde 88'i (3 bin 218 megavat) yenilenebilir enerji kaynakları temelli oldu.



500 ilçeye doğal gaz



Bütçe teklifi raporuna göre, Türkiye'de son 10 yılda akaryakıt tüketimi yüzde 50 artarak 28,7 milyon tona çıktı. Yapılan denetim çalışmalarında piyasaya arz edilen akaryakıtın yüzde 99'undan fazlasının mevzuata uygun olduğu belirlendi.



Ayrıca Avrupa'daki emsal ülkelerle yapılan akaryakıt kalitesi karşılaştırmasında, bu ülkeler arasındaki en kaliteli akaryakıtın Türkiye'de tüketildiği tespit edildi.



Raporda, yıl sonunda 81 il merkezinin tamamına doğal gaz ulaştırılacağı ve doğal gaz kullanan ilçe sayısının ise 500'e çıkacağı bilgisine yer verildi.



Bütçe 307 milyon lirayı aşacak



EPDK daha önce olduğu gibi gelecek yıl da bütçesi için Hazine'den pay almayacak ve giderlerini elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarındaki lisans gelirlerinden karşılayacak.



Kurum, iletim ek gelirleri ve diğer gelirler gibi kalemlerin de ilave edilmesiyle gelecek yıl 307 milyon 522 bin liralık bütçeye sahip olacak.



Bütçenin 101 milyon 712 bin lirası petrol ve LPG piyasalarının denetimi ve kontrolü için yapılacak mal ve hizmet alım giderlerine ayrılacak. 100 milyon 880 bin lirası personel giderleri ve sosyal güvenlik kurum primi giderlerine, 97 milyon 200 bin lirası sermaye giderlerine ve 7 milyon 730 bin lirası ise cari transfer giderlerine aktarılacak.



Bütçe teklifinde EPDK'nin 2020 için tahmini bütçesi 315 milyon 800 bin lira, 2021 için de 319 milyon 700 bin lira olarak öngörüldü.