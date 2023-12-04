Yenilikçi Fikirler Yatırımcılarıyla Buluştu

İstanbul’da Başakşehir Belediyesi, startup etkinliği düzenledi.



Girişimcilik ekosistemindeki yenilikçi fikir sahibi girişimciler, yatırımcılar, kurumsal firma yöneticileri ve akademisyenler aynı çatı altında buluştu.



Etkinlikte, gelecek vadeden projelere de ödül verildi. 72 projenin katıldığı Gelecek Vadeden Girişimler Yarışması’nda finale kalan 12 girişimci ödüllerini aldı.



Startup etkinlini değerlendiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’daki yerel yönetimlere de örnek ve öncü olduğumuzu bir kez daha gösterdik.” Dedi.