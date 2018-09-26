Isparta, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen kentlerin başında geliyor. Bir çok ilçe ve köyünde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kuruluyor. Bir Güneş Enerjisi Santrali daha Yenişarbademli ilçesinde kuruldu. Dedegül dağının eteklerinde enerji üretimi başladı.

Isparta’nın bereketli toprakları yalnızca meyve sebzeye değil, yenilenebilir enerji üretimine de kucak açıyor. Bir çok ilçesine güneş enerjisi santrali kuruluyor.



Yenişarbademli ilçesi de onlardan yalnızca biri. Geçtiğimiz günlerde santralin açılışı yapıldı.



Belediye Başkanı Mustafa Erdem, santralle ilgili bilgi verdi.



Santrali kuran şirketin ortakları Ulusal Kanal’a konuştu.



Bir diğer ortak da santralle ilgili teknik bilgiler verdi.



Şimdilerde, Dedegül dağının eteklerinde doğaya zarar vermeden enerji üretimi başladı.



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