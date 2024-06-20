Yerin altında yatan servet! Tam 300 milyar dolar değerinde

Ülkemizde yer altında 300 milyar dolar değerinde 5 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor. Açıklama Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz'dan geldi. Maden sektörü izinlerin hızlandırılmasını ve maden üretiminin artırılması için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Editör: Haber Merkezi
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Türkiye maden bakımından zengin ülkeler arasında yer alıyor. Yapılan bir modellemeye göre altın madeni potansiyelinin 6 bin 500 ton olduğu belirtildi. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, 1.500 tonunun nerede olduğunun bilindiğine ve üretiminin yapıldığını söyledi.

Yer altında bekleyen altının 5 bin ton olduğu ve değerinin yaklaşık 300 milyar dolar olduğu değerlendiriliyor. Geçen yıl 31 milyar dolar altın ithaletı, 12 milyar dolar da altın ihracatı yapıldığını belirten Mehmet Yılmaz, sektörün dış ticaret qçığınn 19 milyar dolar seviyesinde olduğu söyledi.

Maden sektörü, maden üretiminin artırılması için yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor. Son 10 yılda madencilik arama ruhsat sayısının 40 binden 5 bine gerilediği öğrenildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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