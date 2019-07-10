Yerli Bitcoin geliyor

Meclis'te sunumu yapılan 11'inci Kalkınma Planı'nda, Bitcoin'e benzer bir sanal para hedefi de yer aldı. Sanal para Blokzincir tabanlı dijital Merkez Bankası Parası olarak uygulanacak. Ayrıca plana göre yerel para cinslerinden ticaret imkânı artırılacak ve takas ticaret sistemi kurulacak

219 sayfalı 11'inci Kalkınma Planı'nda yer alan hedeflere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Planın 249'uncu maddesine göre Bitcoin'e benzer bir sanal para oluşturulacak. Sanal para Blokzincir tabanlı dijital Merkez Bankası Parası olarak uygulanacak.



Amerika'nın dolar baskısını azaltmak için son dönemde Türkiye'nin Çin, Rusya ve İran ile hedeflediği yerel para ile ticaret konusu da Kalkınma Planı'nda yer aldı. Buna göre, ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanı artırılacak.



Aynı zamanda takas ticaretinde kullanılacak bir sistem inşa edilecek. Bunun için ise Avrupa Ödeme Sistemi yapısı incelenerek Türkiye'de benzer bir yapının kullanıma açılması sağlanacak. Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için de katılım reasürans fonu kurulacak.



Çok tartışılan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de değişik yapılmak isteniyor. Yeni öneriye göre evlilik, mülk sahibi olmak ve sağlık gibi konular için BES'ten çıkmadan bir miktar para çekmek söz konusu olabilecek.



Önümüzdeki hafta Meclis'te kabul edilmesi hedeflenen Kalkın Planı, kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliğiyle mücadelenin artırılmasını da içeriyor.



Ayrıca gezici tarım işçilerinin sosyal hizmetlerden faydalanmalarının kolaylaştırılmasına yönelik uygulamalar da geliştirilecek.



Planda belediyeleri de yakından ilgilendiren hedefler var. Buna göre, belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecek. Ek olarak Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecek ve yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılacak.



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