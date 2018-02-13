"Son dönemde sigortacılık alanında dolandırıcılık vakaları arttı. Yetkili acenteler dışında sigorta almak büyük risk"

Quick Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, son dönemde sigortacılık alanında dolandırıcılık vakalarının arttığını belirterek, yetkili acenteler dışında sigorta almanın büyük risk olduğunu bildirdi.



Uluçeçen, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları lisanslı ve yetkili acenteler ile ruhsatlı sigorta brokerlerı dışında sigorta ürünleri almamaları konusunda uyardı.

Son dönemde sigortacılık alanında dolandırıcılık vakalarının arttığına işaret eden Uluçeçen, "Bir takım simsarlar özellikle gerçek ve mevzuat dışı düşük fiyatlar vererek vatandaşları dolandırıyor. Sigorta aldığınız yerin yetkili bir acente ve sigorta aracısı olduğundan emin olun. Düşük fiyatlarla sizi aldatmalarına izin vermeyin. Başka tür araç ve plaka bilgileri üzerinden sigorta satan bu kişiler sizleri büyük bir riske atıyor." ifadelerini kullandı.



Uluçeçen, özellikle ikinci el araç alımlarında böylesi durumların gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci el yeni araç satın alan kişileri bu tuzağa düşürüyorlar. Sigortayı yapan dolandırıcılar araç kullanım şekli olarak daha ucuz olan traktör ya da motosiklet seçimini yapıyor. Bu durumda otomobile kıyasla oldukça düşük bir rakam çıkıyor. Örneğin, otomobil için bin TL olan bir poliçe, traktör için 300 lira. Vatandaştan 900 TL isteyip, piyasadan daha ucuz verdiğini söyleyip aslında geçersiz olan bir poliçe satıyor. Bununla da yetinmiyorlar. Bazıları sigorta poliçesi üzerinde dahi tahrifat yaparak sözde poliçe satıyor. Kısacası, yetki belgesi olan, tanıdığınız acenteler ve sigorta brokerlerı dışında sigorta ürünleri almayın. Eğer tereddüt oluşursa mutlaka poliçenizi Sigorta Bilgi Merkezi sistemi üzerinden (www.sbm.org.tr) ve e-devletten kontrol edin."



Bu durumlarda vatandaşlarla sigorta şirketlerinin mağdur edildiğini aktaran Uluçeçen "Biz sigorta şirketi olarak iyi niyete prim veriyoruz, iyi niyetli görmediğimiz her türlü yaklaşımın sonuna kadar karşısında ve takipçisiyiz. Bu primler iyi niyetli sigortalılarımıza ve bir kaza karşısında mağduriyet yaşayacak vatandaşlarımıza ait fonlardır ve bize emanettir. Kötü niyetli kişilerce yapılacak her türlü suistimal ve saldırıya en sert şekilde cevap vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.