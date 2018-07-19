banner982
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına

Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi

MB Beklenti Anketi: Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi.

Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi

Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.
 
Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi Temmuz sonuçlarına göre;
 

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi

Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi

Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.

Temmuz TÜFE beklentisi yüzde 0.69’dan yüzde 0.83’e yükseldi

Ağustos TÜFE beklentisi yüzde 0.54’ten yüzde 0.59’a yükseldi

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.47’den yüzde 11.07’ye yükseldi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.18’den yüzde 9.54’e yükseldi

2019 cari açık beklentisi 50.6 milyar dolardan 50.3 milyar dolara geriledi.

2019 büyüme beklentisi yüzde 4.1’den yüzde 4.0’a geriledi.
 
24 Temmuz’da gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz beklentileri ise şöyle değişti;

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 17.23’ten yüzde 18.22’ye yükseldi.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise yüzde 17.67’den yüzde 18.32’ye yükseldi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #cari açık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.