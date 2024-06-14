Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,52 oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Editör: Mert Sagit
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Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 38,7771'den 37,7463'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,7997'den 41,4115'e düştü

Bir önceki anket döneminde 30,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 29 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 28,4 milyar dolara geriledi.

50 POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,7'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

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12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.

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