Yeni yıla süslenerek, çeşitli çekiliş ve kampanyalarla hazırlanan alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle ziyaretçi sayısı ve ciroda önemli artışlar kaydetti.

Yeni yıla süslenerek, çeşitli çekiliş ve kampanyalarla hazırlanan alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle doldu taştı.

Ziyaretçi sayısı ve ciroda önemli artış yakalayan AVM'ler, bunu çekiliş ve promosyonlarla taçlandırarak yeni yılı karşılayacak.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel günlerin her zaman AVM'lerin ziyaretçi sayılarını ve satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade ederek, yılbaşının da bu özel günlerin başında geldiğini söyledi.



Belgü, AVM'lerin, yılbaşı dönemini hediye alımları ve değişimleri nedeniyle oldukça yoğun geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Alışveriş için gelen ziyaretçilerimiz, AVM'lerimizin sosyal alanlarında da vakit geçirerek tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Genel olarak bayram ve yılbaşında, perakendede ciroların yüzde 60 artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu durumda aralık ayında 15 milyar liranın üzerinde ticaret olacağını öngörüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da alışveriş merkezleri yılbaşı etkinlikleri düzenliyorlar, aynı zamanda çekiliş benzeri kampanyalar yaparak satışlara pozitif katkı amaçlıyorlar. Yapılan tüm bu pazarlama faaliyetlerinin elbette ki satışlara olumlu yönde etkisi oluyor. Çekiliş ya da promosyonu olan bir marka satın alma kararını etkileyebiliyor. Bu etkinin rakamsal karşılığını net olarak önümüzdeki aylarda göreceğiz."



AVM'lerde yılbaşı coşkusu

Yeni yıla günler kala, ışıl ışıl dekorlarla süslenen alışveriş merkezleri, yaptıkları etkinlikler, kampanyalar, çekilişler ve promosyonlarla tüketiciyi çekmek için adeta yarışıyor.

Son model otomobilden hediye çeklerine, markaların indirimlerinden eğlenceli etkinliklere kadar çok sayıda cazip fırsatla tüketici karşısına çıkan alışveriş merkezleri, böylelikle satışlarını artırmayı, yaptıkları kampanyalarla satın alma kararlarını da etkilemeyi hedefliyor.



100 bin lira yüklü karttan otomobile çok sayıda hediye tüketiciyi bekliyor

AA muhabirinin yaptığı derlemelere göre, Multi Türkiye bünyesindeki alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişi döneminde 100 bin lira yüklü karttan son model otomobile, hediye çeklerinden uçuş millerine birbirinden cazip kampanyalarla dikkati çekiyor.

Forum İstanbul, bir kişiye çekilişle 100 bin lira yüklü Forum İstanbul Kart vermeye hazırlanıyor. 22 Ocak 2019 Salı günü yapılacak çekilişle hediyenin sahibi belli olacak.

Aralık ayı boyunca Kanyon'da birbirinden heyecanlı etkinlikler, ziyaretçilerle buluşuyor. Her yeni yılı sıra dışı bir konseptle karşılayan Kanyon, bu yıl kristalin iyi enerjisini aralık ayı boyunca misafirleri ile buluşturuyor. Kanyon'un kristal bahçesinde, keyifli söyleşilerden yılbaşı temalı atölyelere, çocuk atölyelerinden trivia gecelerine kadar pek çok etkinlik düzenleniyor.



Türkiye'nin her bölgesinde AVM'ler yeni yıla hazır

AVM'lerin kampanyaları sadece İstanbul ile sınırlı değil... Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yer alan AVM'ler de çeşitli fırsatlarla müşterilerine yeni yıl coşkusu yaşatıyor.

Trabzon, İzmir, Mersin, Kayseri ve Manisa gibi illerdeki alışveriş merkezleri, tüm uçuşlarda geçerli millerden para yüklü hediye kartlarına kadar çeşitli fırsatlarla tüketicinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Forum Ankara ve Forum Erzurum'da birer otomobil, gerçekleştirilecek çekilişle sahibini bulacak.