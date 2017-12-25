Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi kuruyemiş. Fakat vatandaş fiyatlardan dolayı vazgeçmek zorunda kalıyor. Zira pazarda yüzde 30'a varan zamlar var

Yılbaşı eğlencesinin tadı tuzu kaçtı.



Yılbaşında en çok tüketilen kuruyemiş fiyatına yüzde 30 oranında zam yapıldı.



Fiyatlar cep yakıyor. Kuruyemiş neredeyse altınla yarışıyor.



Vatandaşa göre çerez almak artık lüks.



Vatandaşın ucuz dediği leblebi bile kilosu 22 liradan satılıyor.



İthal ürünlerde de döviz kurundan dolayı artışlar var. Örneğin kaju. Kilosu 90 liradan satılıyor.



Zamlanan fiyatlardan dolayı kuruyemiş almaya gelenler ya bakmakla yetiniyor ya da gram hesabıyla alıyor.



KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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