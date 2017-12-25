Yılbaşı eğlencesinin tadı tuzu kaçtı.
Yılbaşında en çok tüketilen kuruyemiş fiyatına yüzde 30 oranında zam yapıldı.
Fiyatlar cep yakıyor. Kuruyemiş neredeyse altınla yarışıyor.
Vatandaşa göre çerez almak artık lüks.
Vatandaşın ucuz dediği leblebi bile kilosu 22 liradan satılıyor.
İthal ürünlerde de döviz kurundan dolayı artışlar var. Örneğin kaju. Kilosu 90 liradan satılıyor.
Zamlanan fiyatlardan dolayı kuruyemiş almaya gelenler ya bakmakla yetiniyor ya da gram hesabıyla alıyor.
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi kuruyemiş. Fakat vatandaş fiyatlardan dolayı vazgeçmek zorunda kalıyor. Zira pazarda yüzde 30'a varan zamlar var
Yılbaşı eğlencesinin tadı tuzu kaçtı.
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