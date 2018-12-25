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Yılbaşına kadar kullanılmazsa sıfırlanacak

Kredi kartları ve firmaların müşterilere vermiş olduğu kartlarda biriken para puanlar, yılbaşına kadar harcanmadığı takdirde sıfırlanacak. Konuyla ilgili tüketicileri uyaran, Tüketici Başvuru Merkezi Derneği, harcanmayan para puanların işletmeye kalacağını açıkladı.

Yılbaşına kadar kullanılmazsa sıfırlanacak

Yapılan açıklamada kredi kartları ve firmaların müşterilere vermiş olduğu kartlarda biriken para puanların, yıl sonuna kadar kullanılmazsa silineceğini söylendi.

Firmalar genel uygulama olarak yıl sonu itibariyle kullanılmayan para puanları sıfırlıyor. Aynı uygulama bu yıl da geçerli olacak.

Alışverişte kazanılan para puanlar harcanmadığı takdirde işletmeciye kalacak.

Tüketici Başvuru Merkezi Derneği'nin tüketicilere 2'inci uyarısı ise gereksiz haracamaların yapılmaması.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #yılbaşı #para puan #kredi kartı
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