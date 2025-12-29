Yılbaşında ekmeğe zam gelecek mi? Fiyat için net tarih verildi

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşın gözü kulağı temel gıda maddelerine gelecek olası zamlardaydı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, milyonların merakla beklediği soruya net yanıt verdi ve 2026 yılı için belirlenen fiyat politikasını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yılbaşında ekmeğe zam gelecek mi? Fiyat için net tarih verildi
Yayınlanma:

2026 yılına girilirken ekmek fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı konusu Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan gelen açıklamayla netlik kazandı. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin spekülasyonlara son noktayı koyarak yeni yıl planlamasını kamuoyuyla paylaştı.

AĞUSTOS AYINA KADAR ZAM YOK

Başkan Balcı, yaptığı açıklamada vatandaşları rahatlatacak bir taahhütte bulundu. Gelecek yılın yaz aylarına kadar fiyat istikrarının korunacağını belirten Balcı, tavan fiyatı da açıkladı. Balcı, "2026 yılında 8'inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya duyurdu: 3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldüAli Yerlikaya duyurdu: 3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldüGündem
Yüzyılın projesinde büyük heyecan: Sosyal konutta kura çekimi başladıYüzyılın projesinde büyük heyecan: Sosyal konutta kura çekimi başladıGündem
ekmek zam
Günün Manşetleri
3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü
Yüzyılın projesinde büyük heyecan
Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
Erden Timur dahil 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
DEAŞ operasyonunda çatışma
İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler...
Merkez Bankası’nın 2026 toplantı takvimi belli oldu
Falcıların aylık geliri 2 milyon TL’yi aştı
Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı
Rapçi Ege ve Miss Turkiye Güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Alaryakıt fiyatlarında son durum Alaryakıt fiyatlarında son durum
Rekorun ardından altın frene bastı Rekorun ardından altın frene bastı
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor! Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor!
Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste
'Yardım edin' çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı 'Yardım edin' çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı