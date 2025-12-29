Yılbaşında ekmeğe zam gelecek mi? Fiyat için net tarih verildi

2026 yılına girilirken ekmek fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı konusu Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan gelen açıklamayla netlik kazandı. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin spekülasyonlara son noktayı koyarak yeni yıl planlamasını kamuoyuyla paylaştı.

AĞUSTOS AYINA KADAR ZAM YOK

Başkan Balcı, yaptığı açıklamada vatandaşları rahatlatacak bir taahhütte bulundu. Gelecek yılın yaz aylarına kadar fiyat istikrarının korunacağını belirten Balcı, tavan fiyatı da açıkladı. Balcı, "2026 yılında 8'inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.