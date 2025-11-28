Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri yatırımcı ve analistlerle buluştu

Yıldız Holding, bu yıl yedinci kez düzenlediği geleneksel Analist ve Yatırımcı Toplantısı'nda hem Holding'in hem de bünyesindeki halka açık şirketlerin yöneticilerini finansal paydaşlarla bir araya getirdi.

Toplantının temel gündemini, şirketlerin 2025 yılına ait dokuz aylık finansal sonuçları, gelecek dönem büyüme stratejileri ve gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmaları oluşturdu.

YÖNETİM ANLAYIŞININ TEMELİ: ODAKLI VE YALIN YAPI

Holding'in sürdürülebilir başarı yaklaşımının temelinde yer alan odaklı ve yalın yönetim anlayışı, katılımcılara aktarıldı. Toplantıya, Yıldız Holding çatısı altındaki halka açık şirketlerden Ülker Bisküvi, Besler, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji'nin üst düzey yöneticileri katıldı.

Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk'ün moderatörlüğünü üstlendiği zirveye, Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik ev sahipliği yaptı. Zirvede, adı geçen şirketlerin mali işler ve CEO pozisyonundaki isimleri—Ülker Bisküvi CFO'su Fulya Banu Sürücü, Besler CFO'su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO'su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO'su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim CEO'su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO'su Eren Mantaş—hazırladıkları sunumlarla 2025 yılının ilk 9 aylık mali performanslarını detaylıca anlattı ve katılımcıların sorularına cevap verdi.

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik, bu buluşmanın, finansal paydaşlarla uzun vadeli ve şeffaf bir iletişim kurma açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. Ertik, konuşmasında şunları ifade etti: “Yıldız Holding’in halka açık şirketlerinin performansını analist ve yatırımcılarla paylaşmayı, yasal zorunluluktan öte paydaşlarımızla kurduğumuz güvene dayalı yönetim kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz. Gıda ve Perakende başta olmak üzere önemli sektörlerde faaliyet gösteren bir Holding olarak, finansal performansımızda reel büyüme hedefinin yanı sıra inovasyon ve verimliliğe katkı sağlayan sürdürülebilir başarı hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Odaklanma stratejimizin de katkısıyla finansal istikrarımızı koruyor; üretimden ihracata, yatırımdan istihdama kadar geniş bir alanda değer üretiyor ve sürdürülebilir büyümemizi ülke ekonomisine katkılarımızla pekiştiriyoruz."

MALİ SONUÇLAR VE İHRACAT REKORLARI

Holding şirketlerinin sergilediği güçlü performansın, büyüme odaklı iş modelinin başarısını ve Türkiye ekonomisine sağlanan katkıyı açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Ertik, Yıldız Holding’in 2025 yılına ait 9 aylık konsolide finansal sonuçlarının bu durumu desteklediğini belirtti.

Açıklanan verilere göre, Holding’in satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 oranında artarak 469 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca, aynı dönemde ihracat performansı da dikkat çekici bir yükseliş sergileyerek yüzde 38'lik artışla 22 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Ertik, sözlerini "Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimiz ve şeffaf yönetişim anlayışımızla, faaliyet gösterdiğimiz her alanda paydaşlarımız ve ülkemiz için katkı sunmaya devam edeceğiz.” diyerek tamamladı.

