Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Kocaeli'deki Yıldız Sunta Fabrikası kapandı. Yüzlerce kişi işsiz kaldı. İşveren ve işçi direndi ama Hükümet'ten destek bulamadı

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Kocaeli Kartepe’de kurulu Yıldız Sunta Fabrikası kapılarına kilit vurdu. Ekonomik krizin vurduğu fabrikada aralık ayından bu yana üretimin yapılamadığı gibi çalışanların da ücretleri ödenemiyordu. Ağaç-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu fabrikada, işveren ve sendika süreci birlikte yürüttü. Krizin atlatılması için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Ak Parti Milletvekili eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık devreye girdi. İşçiler de yeniden üretmek ve ücretlerini almak için çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Ancak tüm bu girişimler işe yaramadı.



İŞVEREN: HÜKÜMETTEN DESTEK ALAMADIK



Aydınlık gazetesinin haberine göre, geçen günlerde sendikanın yaptığı çağrı üzerine fabrika önüne gelen yüzlerce işçi işverenden gelecek güzel haberi bekledi. Ağaç-İş Sendikası ile fabrika yöneticilerinin görüşme sonrası işçilere açıklama yapıldı. Fabrika avukatı Süleyman Erdem, fabrika sahibi Ahmet Yıldız’ın açıklamasını işçilere okudu. Erdem, "Ahmet Yıldız olarak benim artık dayanacak gücüm kalmadı, işçinin mağdur olmasına da yüreğim el vermiyor. Hükümetten destek alamadık bu sebeple tüm işçilerimizi işten çıkarmak zorunda kalıyoruz. Eğer toparlarsak söz veriyorum önce çıkardığımız işçilerimizi geri alacağız" açıklamalarında bulundu.



İŞÇİLER ALACAKLARDAN UMUTLU DEĞİL



İşveren çıkar yol bulamayınca 1976’da Gaziantep’te kurulan 1996 yılından bu yana da Kocaeli’de faaliyet gösteren fabrikanın kapısına resmen kilidi vurdu. Fabrikada aylardır maaş alamayan 570 personelin ise iş sözleşmeleri tek taraflı olarak sonlandırıldı. Fabrika işverenin işçilerin içerde biriken maaşlarını, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyeceği belirtildi. Ancak ödemelerin tedarikçiler tarafından verilecek paralarla yapılacağının söylenmesi nedeniyle işçiler alacaklarının verileceğinden umutlu değil.



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