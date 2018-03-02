Yükseköğretim Kurulu, 38 ildeki üniversitelere "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesine başvuru yapmaları için çağrı yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni YÖK olarak en önemli gündem maddelerinden birinin, üniversitelerin bulundukları bölgeye daha çok katkı vermesini sağlamak olduğunu ifade etti.



Üniversitelerin, bulundukları bölgelerin kalkınmasında anahtar rol üstlendiklerini belirten Saraç, yükseköğretim kurumlarının, o bölgenin insan kaynaklarının gelişmesi ve sosyo-ekonomik ile kültürel kalkınmasındaki rolünün önemine dikkati çekti.



Üniversitelerin bulundukları bölgelerdeki paydaşlar ile iyi bir iş birliği ve sinerji oluşturarak bu misyonlarını en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Saraç, "Önem verdiğimiz konulardan biri, üniversitelerimizin sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi bölgenin ihtiyaçlarına uyumlandırarak belirli alanlarda farklılaşabilmeleri, ihtisaslaşmaları ve uzmanlaşmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Saraç, YÖK tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile eş güdüm halinde yürütülen, Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da katkıda bulunduğu, "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirtti. Saraç, sonuçların 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 yükseköğretim akademik yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlattı.



Bu kapsamda, Bingöl Üniversitesinin tarım ve havza bazlı kalkınma, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin hayvancılık, Düzce Üniversitesinin sağlık ve çevre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tarım ile jeotermal ve Uşak Üniversitesinin tekstil, dericilik ile seramik alanında bölgesel kalkınma odaklı pilot üniversiteler seçildiğini belirten Saraç, bu kurumlar için ihtisas alanlarında destek ve izleme sürecinin başlatıldığını belirtti.



Yeni çağrı bugün başlıyor

Saraç, projenin genişletilmesine karar verildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Proje ortağımız olan Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız istişareler neticesinde, projenin yeni pilot üniversitelerle genişletilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu amaçla, bugün itibarıyla yeni bir çağrıya çıkıyoruz. Potansiyel olarak belirlediğimiz 38 il için ilgili üniversitelerimizin öncelikle niyet beyanlarını alıp sahip oldukları potansiyel ve kapasite ile bulundukları bölge için bölgesel kalkınma odaklı ihtisas alanlarını, bu alanlarda sahip oldukları kapasiteleri ve gelecek vizyonlarını değerlendirerek yeni pilot üniversitelerimizi belirlemiş olacağız."



Bu sürecin, son yıllarda bölgesel kalkınma odaklı önemli politikalar tasarlayan ve uygulayan devletin, bölgesel kalkınma idarelerinin, kalkınma ajanslarının kurulması, bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması gibi politikaları ile de uyumlu olduğunu vurgulayan Saraç, başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere bütün paydaşlar ile iyi bir iş birliği içinde olduklarını ve güzel bir sinerji yakaladıklarını ifade etti.



YÖK Başkanı Saraç, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreci ve diğer çalışmalarımızı başından bu yana özel bir ilgi ile takip etmekte ve desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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