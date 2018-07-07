Artan enflasyon sonrasında açlık ve yoksulluk sınırı da yükseldi. Haziran ayı rakamlarına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 170 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı ise 7 bin 906 liraya çıktı.





Ulusal Kanal’a konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık, vatandaşların alım gücünün düştüğüne işaret etti.



Balık, gıda fiyatlarındaki artışı da değerlendirdi, Türkiye’nin tarım ülkesi olduğuna dikkat çekti.



Önümüzdeki süreçte zamların artarak devam edeceğini söyleyen Balık, hükümetin zam politikasını eleştirdi.



Ayrıca Borçlanma ekonomisinden kurtulmak gerektiğini söyleyen Mehmet Balık, Yurttaşların kredi kartı bataklığına sürüklendiğini belirtti.



Peki yurttaşlar bu tabloya ne diyor?







HABER: DOĞUKAN ÇOBAN - KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr Yoksullaşma oranı hızla artıyor... Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Haziran ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.Ulusal Kanal’a konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık, vatandaşların alım gücünün düştüğüne işaret etti.Balık, gıda fiyatlarındaki artışı da değerlendirdi, Türkiye’nin tarım ülkesi olduğuna dikkat çekti.Önümüzdeki süreçte zamların artarak devam edeceğini söyleyen Balık, hükümetin zam politikasını eleştirdi.Ayrıca Borçlanma ekonomisinden kurtulmak gerektiğini söyleyen Mehmet Balık, Yurttaşların kredi kartı bataklığına sürüklendiğini belirtti.Peki yurttaşlar bu tabloya ne diyor?