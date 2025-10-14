Yola çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte trafiği etkileyecek çalışmaların listesi

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Birçok noktada trafik akışı kontrollü sağlanıyor, bazı kesimlerde ise yollar belirli saatlerde kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yol bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin dikkatli olması gerektiğini açıkladı.   

Türkiye genelinde birçok noktada süren çalışmalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, bazı kesimlerde ise ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

O-3 Otoyolu’nun Kumburgaz-Selimpaşa kavşakları arasında köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda trafik akışı, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 8-14. kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları sürüyor. Denizli istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Aydın yönünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu’nun 0-3. kilometreleri arasındaki Karabük bağlantı yolu üst geçidinde genleşme derzi değişim çalışması yapılıyor. Bu nedenle yolun Karabük istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar, Karabük ve Karabük-1 kavşakları üzerinden D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33-36. kilometreleri arasında muhtelif noktalarda yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometreleri arasında köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ordu istikametinde, 23.00-06.00 saatleri arasında ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 30-33. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak. Bu kesim, 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak. Sürücüler, bu süre boyunca Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahını alternatif hat olarak kullanabilecek.

Bursa-İnegöl yolunun 10-12. kilometreleri arasındaki Kazancı Kavşağı’nda ayrılma şeridi yapım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometreleri arasında devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti trafiğe kapatıldı. Kardemir Kavşağı civarında ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

