Yolcu sayısına göre dünyanın en büyük 15 havayolu şirketi belli oldu: İşte THY'nin listedeki yeri...

Küresel havacılık sektöründe en çok yolcu taşıyan 15 havayolu şirketi yeniden belirlendi. IATA ve Airline Business verileri kullanılarak oluşturulan uluslararası sıralamada Türk Hava Yolları'nın (THY) konumu dikkat çekti.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Global havacılık ekosistemindeki dev oyuncular arasındaki rekabet teker kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, sektördeki şirketlerin mevcut durumları ve ulaştıkları kapasiteler güncel veriler ışığında tekrardan değerlendirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 15 ŞİRKETİ LİSTELENDİ

Şirketlerin taşıdıkları yolcu sayılarına ilişkin yeni sıralama, IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) ve Airline Business datalarına göre derlendi. Toplanan bu veriler doğrultusunda, yolcu sayısına göre dünyanın en büyük 15 havayolu şirketi netleşmiş oldu.

İşte dünyanın en büyük 15 havayolu şirketi:

1. American Airlines - ABD - ~275 milyon

2. Delta Air Lines - ABD - ~240 milyon

3. Southwest Airlines - ABD - ~231 milyon

4. United Airlines - ABD - ~173 milyon

5. Ryanair - İrlanda - ~206 milyon

6. China Southern Airlines - Çin - ~165 milyon

7. China Eastern Airlines - Çin - ~150 milyon

8. Indigo - Hindistan - ~118 milyon

9. Lufthansa - Almanya - ~122 milyon

10. Air China - Çin - ~110 milyon

11. EasyJet - İngiltere - ~96 milyon

12. Turkish Airlines - Türkiye - ~85 milyon

13. Emirates - BAE - ~58 milyon

14. Qatar Airways - Katar - ~45 milyon

15. Singapore Airlines - Singapur - ~39 milyon

havayolu şirketi türk hava yolları