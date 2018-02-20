Hatay'ın Altınözü ilçesinde üretilen zeytinyağı Amerika ve AvrUpaya ihraç ediliyor. Üreticiler, Türkiye'de bir numara olmak istediklerini söyledi.

Yöresine has tadıyla dünyaya ihraç ediliyor.



Hatay'ın Altınözü ilçesinde yetiştirilen zeytin ile üretilen zeytinyağı Amerika ve Avrupa'ya satılıyor.



İlçe, zeytin ve zeytin yağı üretiminde büyük paya sahip.



Zeytin yağı ihracatçısı Yılmaz Dönmez, üretimin büyük bölümünü yurtdışına yapıtığını söyledi.



Sadece zeytinyağı değil, fabrikada üretilen sabunlar da ihraç ediliyor.



Bakım istiyor ağaçlar, zira eski zeytin ağaçlarından verim istendiği ölçüde alınamıyor.





ulusal.com.tr



