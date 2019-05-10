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YSK'nın İstanbul kararı sonrası doların ateşi yükseldi!

YSK'nın İstanbul kararı sonrası doların ateşi yükseldi. Ancak sahur saatlerinde kur 6,24'den 6,05'e kadar geriledi. Türk bankalarının kuru durdurmak için 1 milyar dolar sattığı iddia ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer, "Dövizin ihracat odaklı hale getirilmesi gerektiğini" belirtti.

YSK'nın İstanbul kararı sonrası doların ateşi yükseldi!

YSK'nın İstanbul kararı doların ateşi yüksek... Kur 6 liranın üzerine sabitlendi...

Geçen gün 6,24 olan kur dün gece sahur saatlerinde 6,05'e kadar geriledi. Bu duruma  Türk bankalarının müdahale ettiği iddia edildi. Kamu bankalarının piyasalarda 1 milyar dolardan fazla döviz satışı yapıldığı öne sürüldü.

Döviz karşısında Merkez Bankası harekete geçmişti. Merkez önce repo ihalelerine ara vermiş ardından zorunlu karşılıklarda değişikğe gitmişti. Bu iki hamleyi Ekonomist Selçuk Geçer değerlendirdi. Uzun vadede Türkiye ekonomisinin zarar görebileceğini belirtti.

Geçer, kur yükselişleri karşısında köklü bir müdahale gerektiğini söyledi.

Ekonomist Selçuk Geçer, Rusya'nın dolar politikası üzerinden örnek verdi.

Selçuk Geçer, S-400 konusuna da değindi. Rusya'dan hava savunma sistemi alınması gerektiğinin altını çizen Geçer, Türkiye'nin tarafını seçmesi gerektiğini vurguladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #istanbul #dolar
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