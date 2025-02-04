Yüksek faiz sanayiyi zorluyor: Deri ve tekstil sektörü daralmada

Tekstil ve deri sektörleri finansmana erişimde zorluk yaşarken, üretim kapasitesi %70 oranında geriledi. İstihdam kaybı %40’ı buldu, personel giderleri ise %100’den fazla arttı.

Sanayiciler, yüksek faiz oranlarının üretimi sürdürülemez hale getirdiğini belirtiyor.

İmalatçı: “Önceden atölyemiz tam kapasite çalışıyordu, şimdi tek kişi üretim yapıyor.”

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Musa Evin, üretimle birlikte ihracatın da düşüşe geçtiğini vurguladı.

“Rakip ülkelerle kıyasladığımızda, en yüksek işçilik maliyetine sahip hale geldik.”

Evin, yüksek maliyetler nedeniyle birçok üreticinin yurt dışına taşınmak zorunda kaldığını belirtti. Bu durum, sadece üretim kapasitesinin değil, nitelikli iş gücünün de kaybına yol açıyor:

“Ekonomiyi vergilerle değil, kamu tasarrufuyla düzeltmeliyiz.”

Sanayiciler, üretimin sürdürülebilmesi için faizlerin düşürülmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması çağrısında bulunuyor.