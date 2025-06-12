Yüksek faiz üretimi vurdu: Nisan'da yüzde 3,1 azaldı

Yüksek faiz politikasının etkisiyle sanayi üretimi, 2024 yılı Nisan ayında aylık bazda yüzde 3,1 azaldı. Bu düşüş, son bir yılın en sert gerilemesi olarak kayıtlara geçti.

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Yüksek faiz üretimi vurdu: Nisan'da yüzde 3,1 azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ait sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında düşüş gösterdi. Bu rakam, Nisan 2024’ten bu yana en sert aylık düşüş olarak dikkat çekti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde;

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında gerilerken,
İmalat sanayi üretimi ise yüzde 3,4 azaldı.
Aylık bazda yaşanan bu sert düşüşe karşın, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi.

Ekonomistler, yüksek faiz oranlarının yatırımlar üzerindeki baskısına ve iç talepteki yavaşlamaya dikkat çekerek sanayi üretimindeki bu gerilemeyi "beklenen ama endişe verici" olarak değerlendiriyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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