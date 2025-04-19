Yüksek faizler üretimi zorluyor: Acil çözüm gerekiyor

Yüksek faiz oranları, pahalı finansmanı beraberinde getiriyor ve uzun süredir devam eden yüksek faiz politikası, üreticileri sıkıntıya sokmuş durumda. İş dünyası, üretim yapabilmek için ucuz finansman bulmakta zorluk çekiyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yüksek faizler üretimi zorluyor: Acil çözüm gerekiyor
Yayınlanma:

 Faizlerin kısa vadede düşmeyeceğini belirten Lider İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Erol, acilen faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları sağlanması gerektiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın faizi artırmaya başlaması, iş dünyasında ucuz finansman arayışını hızlandırdı. Ancak değişmeyen bir gerçek var ki, faiz oranlarının kısa süre içinde düşmesi beklenmiyor. Bu durum, KOBİ’lerin ve reel sektörün finansmana erişimini zorlaştıracak ve üretim süreçlerinde ciddi sıkıntılara yol açacaktır.

KOBİ’ler ve Üretici Sektör İçin Çözüm Zamanında Destek

İş dünyası, yüksek faiz politikalarının etkileriyle mücadele ediyor ve önünü görmekte zorlanıyor. Ergin Erol, faizlerin düşmesinin zaman alacağına dikkat çekerek, özellikle KOBİ’lerin şu anki durumda çıkmaza girdiğini belirtti. Bu sorunun çözülmesi için acilen müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Erol, faiz oranlarının düşmesini beklemenin zaman kaybı olacağını söyledi.

Faizsiz veya Düşük Faizli Finansman Talepleri

Erol, reel sektör ve KOBİ'lerin hayatta kalabilmesi için hızlı çözüm önerileri sundu. Bu bağlamda, ucuz finansmanın acilen üretici sektöre sağlanması gerektiğini belirtti. Düşük faizli kredilerin çeşitli kanallar aracılığıyla üreticilere ulaştırılması gerektiğini ifade eden Erol, bunun sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini de ekledi.

Joker skandalı: 32 ilde ehliyet sınavı vurgununa dev operasyonJoker skandalı: 32 ilde ehliyet sınavı vurgununa dev operasyonYurt
Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı?Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı?Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

yüksek faiz
Günün Manşetleri
Sahte çağrı merkeziyle 144 kişiyi dolandırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
32 ilde ehliyet sınavı vurgununa dev operasyon
Özel hastanelerde yeni dönem
Suç örgütüne büyük darbe!
Sınır ötesi operasyon!
ABD, Suriye yönetimiyle normalleşmek için bazı koşullar iletti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi güvenilmez ülke ilan etti
Gizli kamera nasıl tespit edilir?
Almanya Ukrayna'ya füze verirse savaşa dahil olur
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı? Altında rekor sonrası İslam Memiş'ten kritik uyarı: Yatırımcı şimdi ne yapmalı?
1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır? 1,5 milyon TL bankada dursa ne kazandırır?
Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu? İşte güncel liste Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu? İşte güncel liste
A101'de büyük indirim fırtınası! A101'de büyük indirim fırtınası!