Yüksek faizler üretimi zorluyor: Acil çözüm gerekiyor

Faizlerin kısa vadede düşmeyeceğini belirten Lider İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Erol, acilen faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları sağlanması gerektiğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın faizi artırmaya başlaması, iş dünyasında ucuz finansman arayışını hızlandırdı. Ancak değişmeyen bir gerçek var ki, faiz oranlarının kısa süre içinde düşmesi beklenmiyor. Bu durum, KOBİ’lerin ve reel sektörün finansmana erişimini zorlaştıracak ve üretim süreçlerinde ciddi sıkıntılara yol açacaktır.

KOBİ’ler ve Üretici Sektör İçin Çözüm Zamanında Destek

İş dünyası, yüksek faiz politikalarının etkileriyle mücadele ediyor ve önünü görmekte zorlanıyor. Ergin Erol, faizlerin düşmesinin zaman alacağına dikkat çekerek, özellikle KOBİ’lerin şu anki durumda çıkmaza girdiğini belirtti. Bu sorunun çözülmesi için acilen müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Erol, faiz oranlarının düşmesini beklemenin zaman kaybı olacağını söyledi.

Faizsiz veya Düşük Faizli Finansman Talepleri

Erol, reel sektör ve KOBİ'lerin hayatta kalabilmesi için hızlı çözüm önerileri sundu. Bu bağlamda, ucuz finansmanın acilen üretici sektöre sağlanması gerektiğini belirtti. Düşük faizli kredilerin çeşitli kanallar aracılığıyla üreticilere ulaştırılması gerektiğini ifade eden Erol, bunun sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini de ekledi.