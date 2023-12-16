Yüksek Hızlı Trende Yeni Rota! Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Türkiye 100. yıllına özel Yüksek Hızlı Tren Hatları geliştiriliyor. Bu kez rota Kırıkkale-Çorum ve Samsun arası olacak. Peki, Kırıkkale-Çorum-Samsun'da yüksek hızlı tren açıldı mı? İşte heyecanlandıran o haber:
# yüksek hızlı tren # çorum # samsun # kırıkale
Geçtiğimiz gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni Yüksek Hızlı Tren hatları için duyuru yaptı. Türkiye 100. yılına yakışan Yüksek Hızlı Tren hatları içerisine yenisi eklendi.
Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Bu yeni hat Kırıkale-Çorum-Samsun'u birbirine bağlayacak. Yüksek hızlı trendeki bu duraklar sayesinde Marmara ve Karadeniz birbirine bağlanmış olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı böylece Türkiye’de 2.250 kilometresi yüksek hızlı tren (YHT) ağı olmak üzere 13.919 kilometreye ulaşan demiryolu ağının “Türkiye Yüzyılı” rotasını çizdi.
293 kilometrelik Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren ağı da yapımına başlanması hedeflenen projeler arasında yerini aldı.