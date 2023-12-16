Yüksek Hızlı Trende Yeni Rota! Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?

Türkiye 100. yıllına özel Yüksek Hızlı Tren Hatları geliştiriliyor. Bu kez rota Kırıkkale-Çorum ve Samsun arası olacak. Peki, Kırıkkale-Çorum-Samsun'da yüksek hızlı tren açıldı mı? İşte heyecanlandıran o haber:

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Yüksek Hızlı Trende Yeni Rota! Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? - Resim: 1

Geçtiğimiz gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni Yüksek Hızlı Tren hatları için duyuru yaptı. Türkiye 100. yılına yakışan Yüksek Hızlı Tren hatları içerisine yenisi eklendi. 

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Yüksek Hızlı Trende Yeni Rota! Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? - Resim: 2

Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?

Bu yeni hat Kırıkale-Çorum-Samsun'u birbirine bağlayacak. Yüksek hızlı trendeki bu duraklar sayesinde Marmara ve Karadeniz birbirine bağlanmış olacak. 

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Yüksek Hızlı Trende Yeni Rota! Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? - Resim: 3

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı böylece Türkiye’de 2.250 kilometresi yüksek hızlı tren (YHT) ağı olmak üzere 13.919 kilometreye ulaşan demiryolu ağının “Türkiye Yüzyılı” rotasını çizdi.

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Yüksek Hızlı Trende Yeni Rota! Kırıkkale-Çorum-Samsun'da Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? - Resim: 4

293 kilometrelik Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren ağı da yapımına başlanması hedeflenen projeler arasında yerini aldı.

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