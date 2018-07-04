Enflasyon son 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Alarm veren tabloya ilişkin uzmanlardan uyarılar geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu.
Enflasyondaki artışın üretimsizlikten kaynaklanıyor.
Tedbir alınmadı taktirde enflasyondaki artışın devam edeceğini işaret eden uzmanlar, dövizdeki dalgalanmaya da dikkat çekti.
Ekonomi politikalarının üretime dayalı olarak planlanması durumunda 1 yıl içinde olumlu sonuçlar alınacağı belirtiliyor.
Bu arada gıdadan ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede fiyat artışı yaşanırken Merkez Bankası'ndan bir faiz artırma hamlesi daha bekleniyor.
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
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