Yumurtada büyük düşüş! Koli fiyatı yüzde 50 geriledi

Son aylarda rekor seviyelere ulaşan yumurta fiyatlarında beklenen indirim nihayet geldi. Özellikle ABD’ye yapılan ihracatın durması, iç piyasada arz fazlası oluştururken fiyatlarda ciddi bir düşüş yaşandı. Karar'a göre, önceki dönemlerde 30’lu yumurta kolisinin fiyatı 190-200 lira bandına ulaşmışken, şu an bu rakam 125-130 liraya kadar gerilemiş durumda.

İHRACAT DURUNCA ARZ ARTTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Fiyatlardaki sert düşüşün temel nedenleri arasında, başta ABD olmak üzere bazı ülkelere yapılan yumurta ihracatının sona ermesi yer alıyor. İhracatın durmasıyla birlikte iç piyasada arzın artması, doğrudan fiyatlara yansıdı. Satıcılar, özellikle Irak ve ABD’ye sevkiyatın durmasının piyasayı rahatlattığını vurgularken, bu durumun satışları da artırdığını dile getirdi.

Yumurta fiyatlarındaki düşüş, tüketici alışkanlıklarında da gözle görülür bir değişikliğe yol açtı. Daha önce taneyle yumurta alan vatandaşların artık koliyle alışveriş yaptığı belirtiliyor. Satıcılar, “Bir koli almakta zorlanan vatandaşlar artık 2-3 koli birden alıyor. Müşteri memnuniyeti de, satışlar da yükseldi,” diyerek piyasadaki hareketlilikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uzmanlar ve sektör temsilcileri, havaların ısınmasıyla birlikte tavukların veriminin artacağını, bunun da yumurta arzını yükselterek fiyatların daha da gerilemesine neden olabileceğini öngörüyor. Şu anda bir adet yumurta ortalama 4 ila 4,5 liradan satılırken, fiyatların dengelenmesiyle birlikte alım gücünün artması piyasalarda canlılık yarattı.