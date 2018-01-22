Avro Grubu Maliye Bakanları toplantısından kurtarma programındaki Yunanistan'a yeni kredi dilimi için onay çıktı

Avro Grubu, Yunanistan'ın kurtarma programı kapsamında 6,7 milyar avroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına şartlı onay verdi.

Avro para birimini kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanları, AB Komisyonu ve Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) yetkilileri, Yunanistan'ın kurtarma programının görüşüldüğü "Avro Grubu Toplantısı" için Brüksel'de bir araya geldi.



Görüşmelerin ardından, Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Ekonomi ve Mali İşlerden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Pierre Moscovici ve Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Avro Grubu, uzlaşılan ön koşulların neredeyse tamamının uygulanmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verilirken, Yunanistan'ın kalan ön koşulları bir an önce tamamlaması gerektiği çağrısında bulunuldu.

Yunanistan'ın ön koşulların tamamını yerine getirmesinin ardından, ESM'nin yeni kredi dilimini serbest bırakmasının beklendiği vurgulandığı açıklamada, şubatta verilecek ilk taksidi 5,7 milyar olmak üzere kredinin toplam 6,7 milyar avro olacağı kaydedildi.



6,7 milyar avroluk kredi dilimi

Avro Grubu Başkanı Centeno, kararı Yunanistan için "iyi haber" şeklinde niteleyerek, "Bu, Yunanistan hükümeti ve kurumlar arasındaki mükemmel işbirliği ve büyü bir çabanın ürünü." şeklinde konuştu.

Centeno, kararın Yunanistan'ın kurtarma programından çıkarak tam anlamıyla piyasalara açılabilmesi için önemli olduğunu ifade ederek, ülkenin borç yükünün hafifletilmesi için değerlendirmelerin başlayabileceğini söyledi.

ESM Başkanı Regling, Yunanistan'ın önemli gelişim katettiğini ve sürecin çoğu kişinin beklediğinden daha yumuşak ilerlediğini belirterek, "Piyasalar bunu gördü ve faiz oranları son haftalarda istikrarlı bir şekilde düşerek yıllar önceki seviyelerinin altına geriledi." şeklinde konuştu.

Ön koşulların tamamlanması halinde ilk taksidin şubat ayında, ikincisinin ise nisanda verileceğini anlatan Regling, kredi diliminin 3,3 milyar avroluk kısmının ülkenin kredi borçlarının geri ödenmesi için verileceğini söyledi.

Moscovici de Yunanistan için olumlu bir adım atıldığına işaret ederek, ülkede ekonomik büyümenin hızlanmasını sağlamanın bundan sonraki hedef olması gerektiğini vurguladı.

Yunan meclisi, geçen hafta gerçekleşen oylamada, kreditörlerin talep ettiği "kemer sıkma" önlemlerini içeren torba yasa tasarısını onaylamıştı.

2010 yılından bu yana üçüncü kurtarma programında bulunan Yunanistan, bu yıl programdan çıkmayı hedefliyor. Yunanistan hükümeti ayrıca, programın ardından ülkenin yaklaşık 315 milyar avro borcunun hafifletilmesini talep ediyor.