Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İşte geçtiğimiz hafta arkadaşlarla toplandık, Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımızla gece 11'de toplandık ve saat 1-2’ye kadar görüştük. Posta, zarf geliyor yurt dışından. Dedim çıkaralım bunları ne kadar. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Yahu dedim posta dediğiniz mektup, 0-2 kg arası mektup olarak görünüyor. 0-2 kg arası mektup olarak görünüyorsa herhalde bunlar o ülkeden gelen yazışmalardır. Ama bir yıl içerisinde 26 milyon tane o ülkeden mektup gelmesi demek bana şöyle bir soru işareti uyandırdı. Türkiye’de o kadar o dili konuşan insan yoktur herhalde. Nasıl yazışmışlar, dedim şunları bir inceleyelim. Dün ilk görüntüleri attılar, o incecik zarflardan neler çıkıyor neler. Vergi nerede? Yok." diye konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vergi suiistimallerine değindi.



Bakan Albayrak şunları söyledi:



"Vergi oranları iç üretimi mi destekliyor, ithalatı mı? İthal eden firmaların yerli üretimini mi destekliyor yoksa telefonu açıyor internetten sipariş veriyor geliyor. Bunun istihdama, vergiye etkisi nerede? İşte bugün bunları tartışacaksınız. Adam İrlanda’da şirket kurmuş, cep telefonuyla alışveriş yapıyorsunuz. Sonra? Vergi yok. Bırakın vergiyi 1 tane şube yok. 2 tane adam bulamıyorsunuz. 10 yıldır, 100 yıldır burada yatırımı olan ilişkileri olan, istihdam eden yabancı firmalarımız, fabrika açan firmalarımız bir tarafta öbürü bir tarafta. Şimdi bunları ayıracağız.



Dünya bunu tartışıyor ve çok güçlü adımlar atıyor. Hele de artık liberal ekonomi, serbest ticaretin tehdit altında olduğu bir dönemde herkesin, her ülkenin kendine göre kimseyi, küresel rekabeti dinlemeden çok sert korumacılık tedbirleri aldığı bir dönemde bizler tabii ki serbest ticarete inen ve reel ekonomi noktasında bu adımları yakından uygulayan bir ülke olarak kendi rekabet avantajımızı da kendi yerli ekonomimizi de desteklemek ve yakından takip ederek gerekli adımları atmak zorundayız."



Geçen hafta konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Albayrak, şöyle devam etti:



"Çok güçlü refleksler göstereceğiz



Bu tür konularda bu yıl güçlü refleksler göstereceklerini belirten Albayrak, "Benim Türkiye’de aynı ürünü üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, istihdam için SGK vergi pirimi vs ödüyor, şunu ödüyor bunu ödüyor ama bakıyorsunuz geliyor oradan zarfın içerisinde. Vergi yok, uygulama yok, yasallık yok gibi tüm dünyayı tehdit eden bu tarz ticaretteki dengesizlikleri, maliye ve vergi politikalarındaki bu tip suiistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde güçlü refleksler göstereceğiz. Dijital vergilendirme dedik, yurt dışından farklı mekanizmalar üzerinden oluşturulan ticaret mekanizmaları dedik, tüm bu sorunlara bu yıl bu konseyin de ortak aklını da değerlendirecek şekilde çok güçlü refleksler göstereceğiz." dedi.



Albayrak, "Bu çerçevede, kısa dönemde, her biri vergi sistemimizin temel unsurları arasında yer alan mükellef hakları, dijital ekonominin vergilendirilmesi, kurumlar vergisi, KDV iade ve indirimi, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve vergi cezalarını çalışma konuları olarak belirlediğimiz bugünkü toplantı ve fazlar noktasında bu konuların her biri için gerek kamu gerekse özel sektör temsilcilerimizle birlikte çalışma gruplarımızı oluşturduk ve büyük bir hızla çalışmaya başladık. Bu çalışmaların; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetimizi geliştirerek ülkemizin rekabetçiliğine, uluslararası gelişmelere uygun olarak vergi tabanımızın genişletilmesine, kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılmasına, vergiye uyumun güçlendirilerek vergi adaletinin artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.