Yurt dışı alışverişte 30 euro sınırı kaldırıldı: Gümrüksüz kargo dönemi bitti

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 10813 sayılı karar ile yolcu beraberinde getirilen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaya ilişkin muafiyet hükümleri yeniden düzenlendi. Alınan kararla birlikte yurt dışından posta veya kargo yoluyla gümrüksüz alışverişte uygulanan 30 Euro limiti kaldırıldı.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yapılan düzenlemeyle, ilgili mevzuatta yer alan “30 avroyu aşan ancak” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Bu değişiklik, posta veya kargo yoluyla yapılan bireysel alışverişlerde gümrüksüz giriş imkanının tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yurt dışından eşya getirmek isteyen kişiler için “gümrük müşavirliği hizmeti” alma zorunluluğu doğacak.

Karar kapsamında ayrıca vergi oranlarında da düzenlemeye gidildi. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (IV) sayılı listesinde yer alan eşya için, mevcut oranlara yüzde 20 ilave tek ve maktu vergi uygulanacağı hüküm altına alındı. Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olan söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı hükümleri, yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

LİMİT ADIM ADIM DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yurt dışı alışveriş limitleri son dönemde kademeli olarak düşürülmüştü. 6 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle, bireysel olarak yurt dışından getirilen ürünlerde gümrük muafiyeti 150 Euro’dan 30 Euro’ya indirilmişti. Aralık 2024’te alınan kararlarla birlikte kargo bedelleri de ürün fiyatına dahil edilmiş ve fiili sınır 27 Euro’ya çekilmişti. Ayrıca her siparişe 3 Euro kargo bedeli eklenmişti.

Mevcut uygulamada, posta ve hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler; Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyordu. Bazı ürünlerde ise 4760 sayılı ÖTV Kanunu kapsamında yüzde 20 oranında maktu vergi uygulanıyordu.