Yurt dışına satılan malların fiyatı düştü. Yurt dışı üretici fiyat endeksinde aylık gerileme yüzde 3,24 oldu.

Dolar kuruyla birlikte yurt dışına satılan malların fiyatı da düştü.Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2019 verilerini açıkladı.Buna göre; Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların fiyatı geriledi.Yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,24 azaldı.Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,08, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,22 düşüş olarak gerçekleşti.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre en fazla aylık gerileme yüzde 12,22 ile enerji mallarında kaydedildi.