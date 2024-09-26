Yurt dışından telefon getirecekler dikkat

Yurt dışından telefon getirerek Türkiye'de kaydetme işlemine yeni bir zam yapılacağı haberi gündemdeki yerini koruyor. Buna göre, 2024 yılında 31 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücretinin 2025 yılında 45 bin 953 liraya çıkacacağı iddia ediliyor. Yurt dışı kayıt ücreti (IMEI ücreti) ne kadar?

Mert Sagit Mert Sagit
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat
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Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün yorumuna göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında olacak. IMEI kayıt ücretinin yanı sıra MTV ve diğer harçların da artacağı öngörülüyor. 2015 yılından bu yana yurt dışından getirilen telefonlar için uygulanan harç bedeli her yıl artırılırken, 2023 yılında iki kez zam yapılmıştı.

Bu kapsamda, 2015 yılında 131,50 TL olan harç, 2024'te 31.692 TL'ye yükselmişti. Yurt Dışına Çıkış Harcı ve B Sınıfı Ehliyet Harcı gibi diğer ücretler de 2025 yılında artırılacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

IMEI, her GSM telefonuna ait benzersiz bir kimlik numarasıdır ve kullanıcıların cihazlarını kaydedebilmesi için gereklidir. Kaydedilmediği takdirde telefonlar yurt içinde çalışamaz.

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