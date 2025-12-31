Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: 2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu!

Cumhurbaşkanı kararı ile 2026 yılında uygulanacak vergi ve harç artışlarında baz alınan Yeniden Değerleme Oranı revize edildi.

Normal şartlarda yüzde 25,49 olarak hesaplanan oran, alınan kararla yüzde 18,95 seviyesine çekildi. Bu gelişmeyle birlikte yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt altına alınması için ödenen IMEI kayıt bedeli de kesinleşti.

KAYIT BEDELİ 54 BİN LİRAYI AŞTI

Yapılan düzenleme sonucunda, yurt dışından akıllı telefon satın alan vatandaşların cihazlarını Türkiye sınırları içinde kullanabilmeleri için ödemeleri gereken IMEI kayıt ücreti 2026 yılı için 54 bin 258 lira oldu.

İNDİRİM OLMASAYDI NE KADAR ÖDENECEKTİ?

Yeniden Değerleme Oranı'nda Cumhurbaşkanı yetkisi kullanılmayıp yüzde 25.49'luk oran doğrudan uygulansaydı, IMEI kayıt ücreti 57 bin 240 TL seviyesine çıkacaktı. Karar sayesinde artış oranı sınırlandırılmış oldu.

SÜRE SINIRLAMASINA DİKKAT

Mevzuat gereği, yurt dışından satın alınan bir cihazın kaydının, Türkiye’ye giriş yapıldığı tarihten itibaren en geç 120 gün içerisinde tamamlanması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca yasal düzenlemeler kapsamında bir kişi, 2 yıl içerisinde pasaportuna sadece 1 adet cihazın kaydını işletebiliyor.