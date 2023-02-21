Yurt dışından telefon getirmek mantıklı mı?

Akıllı telefon almayı düşünüyorsanız öncelikle piyasa araştırması yapmanızda fayda var. Özellikle “akıllı telefonların ucuz olduğu ülkeler hangileri?” üzerinde incelemeler yapmalısınız. Akıllı telefon fiyatları marka ve modeline göre değişiklik gösterdiği gibi kullanım yılına göre de değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse iPhone almak istiyorsanız her ülkede farklı satış fiyatı ile karşılaşırsınız. Aynı zamanda model kıyaslaması yaptığınızda da değişken fiyatlar mevcuttur. Y