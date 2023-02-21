Yurt dışından telefon getirmek mantıklı mı?
Yurt dışından telefon getirtmek isteyenlerin sayısı 2023 yılı itibari ile artış gösteriyor. Yurt dışından telefon getirmek genellikle Türkiye’den daha ucuza mal olabilir. Fakat her zaman daha kazançlı bir yol olmayabilir.
YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMEK 2023
Yurt dışından telefon getirirken kazançlı olup olamayacağınız, satın aldığınız telefonun modeline, ülkeye ve ürünün Türkiye’ye giriş yaptığı tarihe göre değişiklik gösterir. Almak istediğiniz akıllı telefon modeli, almak istediğiniz ülke vs. gibi etkenler fiyatlarda değişiklere sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemize getireceğiniz telefonlara kayıt ücreti de uygulanmaktadır. Bu yüzden yurt dışından telefon getirmeden önce detaylı inceleme yapmalısınız.
AKILLI TELEFON HANGİ ÜLKELERDE DAHA UCUZ?
Peki, en ucuz maliyetle yurt dışından telefon almak için hangi ülkeyi seçmeliyiz? Akıllı telefon fiyatları marka ve modelin yanında, yılına göre de değişiklik gösteriyor fakat güncel fiyatları ve birkaç senelik ortalamaları incelediğimizde genelleme yapabilmemiz mümkün.
Akıllı telefon almayı düşünüyorsanız öncelikle piyasa araştırması yapmanızda fayda var. Özellikle “akıllı telefonların ucuz olduğu ülkeler hangileri?” üzerinde incelemeler yapmalısınız. Akıllı telefon fiyatları marka ve modeline göre değişiklik gösterdiği gibi kullanım yılına göre de değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse iPhone almak istiyorsanız her ülkede farklı satış fiyatı ile karşılaşırsınız. Aynı zamanda model kıyaslaması yaptığınızda da değişken fiyatlar mevcuttur. Y
urt dışından telefon getirtmek için uygun fiyatlı ülkelerden bahsedelim. İşte en uygun fiyat bandına sahip tercih edebileceğiniz ülkeler: Amerika, Kanada, Hong Kong, Singapur, Dubai, İngiltere, İsviçre, Avustralya, Çin, Malezya, Tayland, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri